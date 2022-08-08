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"Ardahan 19’uncu Ulusal Kültür ve Bal Festivali" konserle sona erdi

Ardahan’da üç gün süren "19’uncu Ulusal Kültür ve Bal Festivali"nin son gününde, tarihi Ardahan Kalesi’nde gece konseri düzenlendi.

Kültür Sanat 08.08.2022, 10:22
"Ardahan 19’uncu Ulusal Kültür ve Bal Festivali" konserle sona erdi

Ardahan’da üç gün süren "19’uncu Ulusal Kültür ve Bal Festivali"nin son gününde, tarihi Ardahan Kalesi’nde gece konseri düzenlendi.

3 gün boyunca devam eden Kültür ve Bal Festivali’nin ardından tarihi Ardahan Kalesi’nde verilen konserde, Ayla Çelik sevenleri ile buluştu. Kaleyi dolduran binlerce kişi, Çelik’i dinleyerek şarkılara eşlik etti. Hemşehrileri ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çelik, yoğun kalabalığı şarkıları ile coşturdu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, konser sonunda yaptığı konuşmasında, katılımın fazla olmasından ve sıcak atmosferden memnun kaldığını ifade ederek, "Festivale destek veren bir çok sivil toplum örgütü oldu. Kendilerine sizlerin adınıza teşekkür ediyorum. Sonuç itibarıyla festivalimiz çok güzel geçti. Ardahan’ı kültürüyle, balıyla, değerleriyle bütün dünyaya tanıtacak festivaller diliyor katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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