Aratos’un anıt mezarında tabana ulaşıldı

Mersin’deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde bu yıl da kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Kazılarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen ‘dromos’ açığa çıkarılırken, mezarın tabanına da ulaşıldı.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde, 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 22’incisi gerçekleştiriliyor. Tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde bu yılki kazılar 4 Ağustos’ta başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece antik çağda Tarsus’ta doğan ve döneminin en ünlü isimlerinden biri olan filozof, şair, matematikçi ve astronom Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen, Mezitli Belediyesinin de destek verdiği çalışmalarda 10 kişilik ekip görev alıyor.

"Anıt mezarın tabanına ulaştık"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, kazıların 4 Ağustos’ta başladığını söyledi. Kazıların devam ettiğini kaydeden Yağcı, "Bu süre içinde biz anıt mezarın tabanına ulaştık ve ona bağlı olan dromosunu açığa çıkardık. Şu ana kadar vardığımız sonuçlara göre bölgenin en büyük anıtsal mezarlarından birisi ile karşı karşıyayız. Bu mezarın Soli için çok önemli olan ünlü bir kişiye ait olduğunu düşünüyoruz. 19. yüzyıl gezginlerince bu bölge Aratos’un mezarı olarak işaretlenmiş. Şu anda dromosun önündeyiz. Bu anıtsal dromosun çevre düzenlemesini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu süre içinde gelen buluntular da çok önemli. Bu buluntular üzerinde çalışmalarımızı sürüyor. Bunun yanı sıra parçalanmış olan mimari parçalar düzenli olarak vinçle kaldırılarak, taş tarlası oluşturuluyor ve bunlar üzerinde taramalar yapılıyor. Bu taramalar sonucunda restorasyon için bir plan ortaya çıkacak. Daha sonra restorasyon projesiyle bu yapıyı ayağa kaldıracağız" dedi.

"Binanın tümünü açığa çıkarmaya çalışıyoruz"

Mezarın ön tarafında bir düzenleme yapıldığını belirlediklerini kaydeden Yağcı, "Şu ana kadar çıkan bulgular bunu gösteriyor. Bu çıkan bulgular henüz başındayız. Yakında bunları göreceğiz. Bu anıt mezar bölge için çok önemli. Çünkü şimdiye kadar böyle bir anıt mezar çıkmadı. Bunun Soli’nin sur içinde yer alması da ayrı bir anlam taşıyor. Kendi değerlerine sahip çıkan bir halkla karşı karşıyayız. Tabi binanın tümünü açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Bu biraz zamanda alabilir. Binanın dış çevresiyle birlikte temizleyip, restorasyona hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.