Aratos’un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş

Mersin’de Soli Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki kazılar, bu yıl da insanlık tarihinin en önemli filozoflarından şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Kazılarda önemli veriler elde edilirken, anıtsal yapının ağır bir soygun geçirdiği ve bir süre kireç ocağı olarak kullanıldığı tespit edildi.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 22’ncisi gerçekleştiriliyor. Tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde bu yılki kazılar 4 Temmuz’da başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece antik çağda Tarsus’ta doğan ve döneminin en ünlü isimlerinden biri olan filozof, şair, matematikçi ve astronom Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen, Mezitli Belediyesinin de destek verdiği çalışmalarda 10 kişilik ekip görev alıyor.

Çalışmalarda, fotogrametri yöntemiyle yapılan taramalardan elde edilen veriler, 3 boyutlu teknolojiyle kayıt altına alınarak dijital ortama aktarılacak.

"Buranın ağır bir soygun geçirdiğini tespit ettik"

Çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, 4 Temmuz’da başlattıkları kazıların artık önemli bir ivme kazandığını söyledi. Çalışmalarda önemli verilerin gün yüzüne çıktığını kaydeden Yağcı, "19. Yüzyıl gezginleri tarafından gravürleri çizilen ve plan üzerinde çizilen Aratos’un mezarı olarak belgelendirilen anıtsal yapıyı tamamıyla aydınlığa kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sırasında önemli veriler elde ettik. Örneğin yapının içindeki çalışmalarımızı bitirdik. Bu çalışmaların sonucuna göre buranın ağır bir soygun geçirdiği ve kireç ocağı olarak kullanıldığını tespit ettik. Bunun dışında yapının giriş kapısında çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve halen sürdürüyoruz. Amacımız yapıyı tümüyle, dış çevresiyle birlikte açığa çıkarmak ve restorasyonunu yapıp, ziyarete açmaktır" dedi.

"1-2 yıl içinde çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz"

Çalışmaların aşama aşama yürüdüğünü dile getiren Yağcı, "Tam bitiş tarihiyle ilgili net bilgi vermek zor ama biz bunu 1 ya da 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Soli Pompeipolis açık hava müzesi olabilir ama bunun için hem yatırım yapmak gerekiyor hem de belli bölgelerde kazı yapılması gerekiyor. Biz bölgesel olarak bu alanı, bu anıtsal yapıyı ziyarete açabiliriz. Bunun için süreklilik, sürdürülebilirlik sağlanırsa 1-2 yıl içinde bunu tamamlamayı planlıyoruz. Ekim ayının başına kadar kazıları sürdürmeyi planlıyoruz. Çok önemli bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Bu arada da çıkardığımız taşların restorasyonu içinde çizimleri başladı. Bu çizimlerde bitirilirse kısa sürede restorasyon projesinin de bitirileceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.