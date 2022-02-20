Arap ülkelerinin vazgeçilmez künefesi ilk kez Diyarbakır’da

Dünya lezzeti olan alternatif tatlıları Diyarbakır’a kazandıran Hacıbaba Pastaneleri bir ilke daha imza atarak Arap ülkelerinin vazgeçilmez lezzeti olan Lübnan Künefesini vatandaşlara sundu. Vali Münir Karaloğlu’nun 2022 turizmde şahlanacağı söylemesi üzerine çalışmalar başlatan Hacıbaba Pastaneleri turistlerin ağzını tatlandıracak projelerine dünya lezzetleriyle başladı.

Dünyaya kazandırdıkları soğuk baklava ile 37 yıldır tatlı sektöründe nam salan ve alternatif dünya tatlarını da bölgeye kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, Vali Münir Karaloğlu’nun 2022 turizm hedeflerine destek vererek Arap ülkelerinin vazgeçilmezi haline gelen Lübnan Künefesini Diyarbakır’a taşıdı. Turizme destek olmak ve gelen turistlerin ağzını tatlandırmak için Diyarbakır’ın kalbi olan Sur ilçesinde açtıkları tarihi pastaneyle turistleri hem tarihe yolculuk yaptıran hem de yöreye has tatlılarla ağızları tatlandıran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, bir ilke daha imza atarak Sur ilçesinde vatandaşlara sundukları Lübnan Künefesinde talep patlaması yaşadığını söyledi. Elaldı, "Sokak lezzeti olarak bilinen Lübnan Künefesi turizm turları başlamadan satış rekorları kırdı. Sur’un kalbi olan orijinal Diyarbakır’da orijinal tat yapmanın gururunu yaşıyoruz. Soğuk baklava gibi nam yapan bir ürünümüz de var, inşallah Lübnan Künefesini de burada nam yaptıracağız. Talepler turistler gelmeden böyle oluyorsa, düşünün turistler gelirse ne olacak. Hepsinin ağzını tatlandıracağız, değişik çok çeşitlerimiz var işimiz bu işimizle ilgili kendimizi geliştirmek istiyoruz. Yarının neler getireceğini bilmiyoruz ama çok güzel tatlar getireceğiz” dedi.

(MB-AKK-Y)