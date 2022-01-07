Aralık’ta en çok ’Uzi’ dinlendi
Dijital müzik platformu Muud’un Aralık ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. ‘Kan’ albümüyle ’Uzi’ lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya, yerli albümler kategorisinde birinci sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli sanatçılar arasında ise Edis listenin ilk sırasında yer aldı. ‘Churches’ adlı albümüyle yabancı albümler listesinde ilk sırada yer alan LP, aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı oldu.
Dijital müzik platformu Muud’un Aralık ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. ‘Kan’ albümüyle ’Uzi’ lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya, yerli albümler kategorisinde birinci sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli sanatçılar arasında ise Edis listenin ilk sırasında yer aldı. ‘Churches’ adlı albümüyle yabancı albümler listesinde ilk sırada yer alan LP, aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı oldu.
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un geçtiğimiz yılın son ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda, en çok dinlenen yerli albümler kategorisinin birincisi, ’Uzi’ lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya’nın ‘Kan’ albümü oldu. Uzi’nin geçtiğimiz yıl dinleyicisiyle buluşan ve ‘Makina’ adlı şarkısıyla çıkış yaptığı albümü 10 parçadan oluşuyor. Bu albümü sırasıyla Ziynet Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ ve Manga’nın Antroposen 001 albümleri takip etti.
Edis ile Oğuzhan Koç iki listede art arda
Aralıkta en çok dinlenen yerli sanatçı ise Edis oldu. Oğuzhan Koç, en fazla dinlenen yerli single listesinde ‘Aşkın Mevsimi’ parçasıyla ilk sırada yer alırken, ‘Arıyorum’ parçasıyla Edis ve ‘Kor’ adlı şarkısıyla Emir Can İğrek de aynı listede sırayla yer aldı.
Yabancılar listesinde LP ilk sırada
Platformun yabancı albümler kategorisinin birincisi ise Churches albümüyle LP oldu. Aralık 2021’de 6. stüdyo albümü Churches’i yayınlayan ABD’li şarkıcı ve söz yazarı LP, aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı olarak ilk sırada yer aldı. INNA ve Billie Eilish de LP’nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler oldu.
En çok dinlenen yabancı single’larda ise Maneskin ‘Beggin’ parçasıyla zirvedeydi. Doja Cat ’Kiss Me More’ parçası ile ikinci olurken, INNA ise ’Oh My God’ şarkısı ile üçüncü sırada yer aldı.
Platformun 10’ar sanatçıdan oluşan Aralık ayının en çok dinlenenleri şöyle:
En çok dinlenen yerli albümler
Uzi - Kan
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Manga - Antroposen 001
Ebru Yaşar - Gel De Sevme
Zeynep Bastık - Zeynodisco
Ajda Pekkan - Ajda
Gazapizm - HİZA
Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma
Merve Özbey - Devran
Ahmet Kaya - Ülkemde Son Turnem
En çok dinlenen yerli single’lar
Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi
Edis - Arıyorum
Emir Can İğrek - Kor
Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata
Irmak Arıcı - Asık Suratım
Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Baba Yak
Mustafa Ceceli - Tut Elimden
Merve Özbey - Kendine Dünya
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Nabız
İkilem - Bu Saatten Sonra
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Edis
Oğuzhan Koç
Bilal Sonses
Emir Can İğrek
İkilem
Merve Özbey
Irmak Arıcı
Mustafa Ceceli
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
En çok dinlenen yabancı albümler
LP - Churches
Alan Walker - World Of Walker
INNA - Nirvana
Adele - 30
Maneskin - Chosen
The Weeknd - The Highlights
Olivia Rodrigo - SOUR
Doja Cat - Planet Her (Deluxe)
Little Mix - Between Us [The Experience]
Lil Nas X - MONTERO
En çok dinlenen yabancı single’lar
Maneskin - Beggin’
Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)
INNA - Oh My God
The Weeknd - Take My Breath
Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY
LP - Lost on You
SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]
Olivia Rodrigo - good 4 u
The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears [Remix]
The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
LP
INNA
Billie Eilish
The Weeknd
Doja Cat
Rihanna
Maneskin
Evgeny Grinko
Adele
Katy Perry