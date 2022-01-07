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Aralık’ta en çok ’Uzi’ dinlendi

Dijital müzik platformu Muud’un Aralık ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. ‘Kan’ albümüyle ’Uzi’ lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya, yerli albümler kategorisinde birinci sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli sanatçılar arasında ise Edis listenin ilk sırasında yer aldı. ‘Churches’ adlı albümüyle yabancı albümler listesinde ilk sırada yer alan LP, aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı oldu.

Kültür Sanat 07.01.2022, 10:07
Aralık’ta en çok ’Uzi’ dinlendi

Dijital müzik platformu Muud’un Aralık ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. ‘Kan’ albümüyle ’Uzi’ lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya, yerli albümler kategorisinde birinci sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli sanatçılar arasında ise Edis listenin ilk sırasında yer aldı. ‘Churches’ adlı albümüyle yabancı albümler listesinde ilk sırada yer alan LP, aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı oldu.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un geçtiğimiz yılın son ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda, en çok dinlenen yerli albümler kategorisinin birincisi, ’Uzi’ lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya’nın ‘Kan’ albümü oldu. Uzi’nin geçtiğimiz yıl dinleyicisiyle buluşan ve ‘Makina’ adlı şarkısıyla çıkış yaptığı albümü 10 parçadan oluşuyor. Bu albümü sırasıyla Ziynet Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ ve Manga’nın Antroposen 001 albümleri takip etti.

Edis ile Oğuzhan Koç iki listede art arda

Aralıkta en çok dinlenen yerli sanatçı ise Edis oldu. Oğuzhan Koç, en fazla dinlenen yerli single listesinde ‘Aşkın Mevsimi’ parçasıyla ilk sırada yer alırken, ‘Arıyorum’ parçasıyla Edis ve ‘Kor’ adlı şarkısıyla Emir Can İğrek de aynı listede sırayla yer aldı.

Yabancılar listesinde LP ilk sırada

Platformun yabancı albümler kategorisinin birincisi ise Churches albümüyle LP oldu. Aralık 2021’de 6. stüdyo albümü Churches’i yayınlayan ABD’li şarkıcı ve söz yazarı LP, aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı olarak ilk sırada yer aldı. INNA ve Billie Eilish de LP’nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler oldu.

En çok dinlenen yabancı single’larda ise Maneskin ‘Beggin’ parçasıyla zirvedeydi. Doja Cat ’Kiss Me More’ parçası ile ikinci olurken, INNA ise ’Oh My God’ şarkısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Platformun 10’ar sanatçıdan oluşan Aralık ayının en çok dinlenenleri şöyle:

En çok dinlenen yerli albümler

Uzi - Kan

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

Manga - Antroposen 001

Ebru Yaşar - Gel De Sevme

Zeynep Bastık - Zeynodisco

Ajda Pekkan - Ajda

Gazapizm - HİZA

Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma

Merve Özbey - Devran

Ahmet Kaya - Ülkemde Son Turnem

En çok dinlenen yerli single’lar

Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi

Edis - Arıyorum

Emir Can İğrek - Kor

Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata

Irmak Arıcı - Asık Suratım

Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Baba Yak

Mustafa Ceceli - Tut Elimden

Merve Özbey - Kendine Dünya

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Nabız

İkilem - Bu Saatten Sonra

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Edis

Oğuzhan Koç

Bilal Sonses

Emir Can İğrek

İkilem

Merve Özbey

Irmak Arıcı

Mustafa Ceceli

Burak Bulut

Kurtuluş Kuş

En çok dinlenen yabancı albümler

LP - Churches

Alan Walker - World Of Walker

INNA - Nirvana

Adele - 30

Maneskin - Chosen

The Weeknd - The Highlights

Olivia Rodrigo - SOUR

Doja Cat - Planet Her (Deluxe)

Little Mix - Between Us [The Experience]

Lil Nas X - MONTERO

En çok dinlenen yabancı single’lar

Maneskin - Beggin’

Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)

INNA - Oh My God

The Weeknd - Take My Breath

Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY

LP - Lost on You

SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]

Olivia Rodrigo - good 4 u

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears [Remix]

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

LP

INNA

Billie Eilish

The Weeknd

Doja Cat

Rihanna

Maneskin

Evgeny Grinko

Adele

Katy Perry

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