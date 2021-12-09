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Aralık ayı festival gibi etkinliklerle karşılanıyor

Alışverişten tasarıma, kültür sanat etkinliklerinden organik pazara kadar festival gibi bir programla Aralık ayını karşılayan Akasya, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Kültür Sanat 09.12.2021, 10:59
Aralık ayı festival gibi etkinliklerle karşılanıyor

Alışverişten tasarıma, kültür sanat etkinliklerinden organik pazara kadar festival gibi bir programla Aralık ayını karşılayan Akasya, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Misafirlerine keyifli etkinlikler sunan Akasya, Aralık ayını dolu dolu bir programla karşılıyor. Verilen bilgilere göre müzikten alışverişe, tasarımdan tiyatro oyunlarına kadar geniş bir yelpazede etkinlik seçeneği sunan Akasya, ziyaretçilerine yılın son ayında da keyifli anlar yaşatacak.

Akasya, TOG iş birliğiyle 2021 yılının son günlerini iyilik ile aydınlatmaya hazırlanıyor. Akasya Retro Lunapark içerisinde 10-26 Aralık tarihleri arasında kurulacak TOG Yeni Yıl Pazarı’nda misafirlerin pazardan satın aldıkları her bir ürünün geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanarak, Toplum Gönüllüsü gençlerin gönüllü çalışmalarına destek olunacak.

Sanatçılar iklim krizini “Alenen” yorumladı

Türkiye’de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunan İyilik İçin Sanat Derneği, kültür ve sanatın buluşma noktası Akasya Kültür Sanat iş birliği ile hayata geçirilen ve yeni nesil sanatçıların keşfedilmesi ve tanıtılmasını amaçlayan “Alenen Sanat”ın İklim Krizi sergisi 15-31 Aralık tarihleri arasında Akasya’da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sanat kariyerlerini geliştirmek isteyen yeteneklerin çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan multidisipliner bir sanat projesi olan “Alenen Sanat”ın İklim Krizi sergisi kapsamında Ferida Çelik’in küratörlüğünde 20 genç sanatçının eserleri ziyaretçilerle buluşacak. Projede; Asiye Yüce, Burak Dağ, Büşranur Kayadibi, Cem Deniz Karakoçoğlu, Cemrehan Karakaş, Cüneyt Işık, Dilan Kopar, Enes Gülbaş, Fadik Erin, Gonca Göde, Gülçin Karaman Nevruz, İpek Erfidan, Melek Kaya, Pelin Pekercan, Pınar Bora, Şimal Bilgiç, Vefa Aziz, Yasemin Güzel ve Zuhal Güven gibi farklı disiplinlerden genç sanatçıların Covid-19 süreci ve son yıllarda etkisini artıran doğal afetlere dair ifadelerini farklı disiplinler aracılığıyla sanata döktüğü sergi, 15 Aralık Çarşamba günü Akasya’da açılıyor.

‘Organik’ cumartesiler Aralık ayında da devam ediyor

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamı destekleyen AVM, ‘organik’ cumartesiler kapsamında Aralık ayı boyunca Biricik Çiftlik iş birliğiyle misafirlerini Organik Pazar ile buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul’un semt pazarlarından ilhamla kurulan organik pazarda, en taze sebze ve meyveler mevsiminde ve direk üreticilerinden temin edilebiliyor. Her cumartesi günü saat 10.00-20.00 arasında AVM’nin zemin katında kurulan organik pazardan alınan sertifikalı organik ürünlerle sofralar daha sağlıklı hale geliyor.

Özgün tasarımlar Tasarım Pazarı’nda

AVM, 26-31 Aralık tarihleri arasında birbirinden özgün tasarımların yer aldığı Tasarım Pazarı ile tasarımseverleri bir araya getiriyor.

Çocukların favori oyunları AKS ile geliyor

Akasya Kültür Sanat (AKS) Aralık ayında da çocukları unutmadı. Yıl boyunca sahne sanatlarının yanı sıra, çağdaş sanat sergilerine, akustik dinletilere ve söyleşilere ev sahipliği yapan AKS, İstanbul’un kültür sanat sahnesinde ortaya koyduğu işlerle öne çıkmayı da sürdürüyor. Aralık ayı boyunca çocuklara özel sahnelenecek birçok oyunla bu başarısını devam ettiren Akasya Kültür Sanat; Pinokyo, Sevimli Dinozor, Alican’ın Oyun Bahçesi, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Alice Harikalar Diyarı’nda ve çok daha fazlasını Aralık ayında çocuklarla buluşturuyor.

Yeni yılı çiçeklerle karşılıyoruz

İstanbul’un mis kokulu festivali Floralfest ile 24-26 Aralık tarihlerinde AVM’de ziyaretçiler yeni yılı çiçeklerle karşılayacak. Bu yıl AVM’de ilk kez çiçek tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanan Floralfest, yeni yılın çiçekleriyle Akasya’yı mis kokulu bir bahçeye çevirmeye hazırlanıyor. Çiçeklerin büyüleyici renkleriyle tasarımı buluşturan festivalde yılbaşı konsepti ön planda olurken, Türkiye’nin en iyi çiçek tasarımcıları, butik çiçekçiler ve farklı alanlarda katılımcılar da festivalde yer alacak. Floralfest’i ziyarete gelen katılımcılar, hayatımızın her alanında çiçeklerin var olduğuna tanıklık edecek. Çiçek hakkında her şeyin yer alacağı festivalin etkinlik programında bu yılın çiçek trendlerinin yanı sıra tadı damakta kalacak yenilebilir çiçeklerden çikolata ve kek süsleme atölyesi, hayatımızın her anında fayda sağlayacak aranjman ve konsept buket hazırlama atölyeleri, yılbaşı sofralarınız için masa tasarım atölyeleri ve floral tablo atölyeleri de yer alacak.

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