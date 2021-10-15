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Aralarında 35 yaş fark var! Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti Roger Waters ile Kamilah Chavis evlendi

Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi George Roger Waters, 78 yaşında 5. kez nikah masasına oturdu. Waters, hayatını Kamilah Chavis ile birleştirdi

Kültür Sanat 15.10.2021, 14:59
Aralarında 35 yaş fark var! Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti Roger Waters ile Kamilah Chavis evlendi

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kamilah Chavis ile 2010 yılında 16,2 milyon dolara satın aldığı New York'taki Bridgehampton malikanesinde evlendi.

Nikah gününe dair fotoğraflarını sosyal medya sayfasına taşıyan 78 yaşındaki Waters, "Çok mutluyum" dedi.

İlk defa 2019 yılında gerçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde birlikte görülen Chavis ve Waters çifti birkaç yıl içinde evlilik kararı aldı.

4. KEZ BOŞANDI

Waters, ilk olarak 1969 yılında çocukluk aşkı Judy Trim ile evlendi, ancak çift 1975’te yollarını ayırdı.

Usta müzisyen, bir yıl sonra 1976'da Lady Carolyne Christie ile evlendi. Çift 1992’de boşanmadan önce iki de çocuk sahibi oldu.

Waters, 1993 yılında da Priscilla Phillips ile evlendi ve 2001’de de boşandılar.

Waters 2012-2015 yılları arasında da oyuncu Laurie Durning ile evlilik yaşamıştı.

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