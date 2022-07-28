"Araç Akdene Göce Çorbası"na coğrafi işaret

Kastamonu’nun "Araç Akdene Göce Çorbası" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Araç Belediye Başkanlığının 21 Şubat 2020 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için yaptığı başvuru sonucunda, kırılmış arpa, yoğurt, tereyağı, nane, tuz ve su ile yapılan "Araç Akdene Göce Çorbası" tescillendi.

Konu ile ilgili Araç Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Göreve geldikten sonra ilçemizde unutulmaya yüz tutan, yöremize has ürün ve lezzetleri Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak ve gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalara başlamıştık. Çalışmalar çerçevesinde ilçemize has olan, katkısız ve katıksız besleyici bir çorba olarak bilinen Araç Akdene Göce Çorbası’nın ilçemiz adıyla tescillenmesi için başvuruda bulunduk. Bu çerçevesinde 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız müracaat sonucunda Araç Akdene Göce Çorbası, mahreç işareti alarak 22.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Bu vesile ile tescil sürecinde katkı veren ilçemiz esnafına, süreci takip eden ve büyük emeği geçen Belediyemiz personeline ve desteklerini esirgemeyen Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü değerli öğretim üyelerine şükranlarımı sunuyorum. İlçemize hayırlı olsun” denildi.