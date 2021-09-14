Türk Telekom Prime’ın ‘Arabalı Sinema Geceleri’ başlıyor.

Türk Telekom’un markası Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri başlıyor. Ortaköy’de gerçekleşecek sinema gecelerinde marka kullanıcıları İstanbul Boğazı’nın atmosferinde kendi araçları içerisinde sinema izleme keyfini yaşayacak. 7 Ekim’e kadar ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, birbirinden özel sürprizlerle Salı ve Perşembe akşamları 18.30’da başlayacak.

Verilen bilgiye göre, etkinliğe katılmak için 0505 178 5681 numaralı telefondan rezervasyon yaptılıyor. Katılımcılar, etkinlik alanı girişinde yer alan POS cihazına girmeleri gereken şifreyi ise PRIME ACIKHAVA yazıp 6262’ye göndererek veya Prime mobil uygulaması üzerinden alabilecekler.

Sinema gösterimleriyle ile ilgili detaylı bilgiye, Türk Telekom online uygulaması veya turktelekomprime.com adresinden ulaşılabiliniyor.

Film listesi

A Star is Born / Bir Yıldız Doğuyor 14 Eylül

The Gentlemen 16 Eylül

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 21 Eylül

Soul (Animasyon) 23 Eylül

Mucize 2: Aşk 28 Eylül

Moana (Animasyon) 30 Eylül

Cruella 5 Ekim

Onward / Hadi Bakalım (Animasyon) 7 Ekim