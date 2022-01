Antika pazarında tarihe yolculuk

Muğla’nın Bodrum ilçesinde açılan antika pazarında satışa çıkarılan tarihi ürünler büyük ilgi gördü.

Bodrum’da açılan 2’nci el antika pazarı ilgi odağı olmaya başladı. İlki Bitez Mahallesi’ndeki bir restoranda açılan pazar kapsamında her perşembe antika eşyalar sergilenecek. Biblolardan grafologlara, antika ev eşyalarından kıyafetlere kadar birçok ürünün satışa çıkarıldığı pazar, şimdiden ilgi odağı olmaya başladı.

Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı Sertaç Ay, her perşembe açık olacak olan pazarda tarihe yolculuk yapıldığını belirterek, “Burada tarihe yolculuk var. Tarihe dokunmak isteyenler buraya geliyor. Bu pazarda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bodrum Antikacılar Derneği’nin organizasyonuyla yaptık. Buna benzer bir pazar açılmıştı Bodrum Antika Pazarı diye. Kısa sürede kapattılar orayı. Neden kapattılar bilinmiyor. Esnaflar bu durumdan mağdur olduğu için bize geldiler. Herkesin elinde birikmiş ürünler var ve malzemelerini satmak istiyorlar. Biz de onları kırmadık, böyle bir pazar açtık. Bugün ilk günümüz, her perşembe Bitez Mahallesi’nde Defne restoranda olacak. Bugün 50 tezgah açtık. Bu sayının her geçen gün artacağını düşünüyoruz” dedi.