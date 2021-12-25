Antika mezat ile tarihe yolculuk

Esenler Belediyesi, Tarih ve Nostalji Derneği iş birliği ile Esenler’e “Avas Antika Pazarı” kurdu. 500’e yakın tezgâhın kurulduğu pazarda, gramofondan plağa, nostaljik radyodan antika telefona kadar pek çok ürün meraklılarıyla buluştu.

Esenler’de nostalji severlerin yüzünü güldürecek “Antika Pazarı”, kapılarını açtı. İçerisinde 500’e yakın tezgâhın kurulduğu pazarda antika ve ikinci el ürünler, meraklıların ilgisine sunuldu. Pazarda ayrıca Esenlerli kadın girişimcilerden oluşan ‘Nar Kooperatifi’ de kurdukları tezgâhta el emeği ürünlerinin satışını gerçekleştirildi. Programda Hababam Sınıfı’nın gülen çocuğu Tuncay Akça, Hayta İsmail’i Ahmet Arıman ve sınıfın yakışıklı öğrencilerinden Teoman Ayık’ın bir araya gelerek kurduğu ‘Hababam Vokal Grubu’ da en sevilen Hababam şarkılarını seslendirerek ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Her cumartesi antika mezatının yapılacağı ve sahafların yer alacağı pazar, nostalji severlere 80’li yılların renkli atmosferini yaşatacak.

“Herkesin antikayla ilgilenmesi bence çok güzel”

Antika pazarının ziyaretçilerinden Ahmet Can Bozkurt, “Antika pazarında eski saatler var, saatlerin dışında bir çok ürün var ama benim dikkatimi saatler çekti, bu saatler kurmalı saatler eski zamanı geriye alamazsınız ama bu saatlere bakarak eskiyi yad edebilirsiniz. Herkesin antikayla ilgilenmesi bence çok güzel, Esenler Belediyesinin ellerine sağlık” kaydetti.

“Her şeyin bir hatırası var”

Antika meraklılarından Vefiye Toprak Kuzu, “Antikalar Çok ilgimi çekti, Çok güzel şeyler var burada çok duygulandık belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hemen hemen her şey var, her şeyin bir hatırası var, Eski günler gözümüzün önünde canlandı” diye konuştu.

“Esenler Belediyesi’nin misafiriyiz”

Programa katılan Hababam Sınıfının Hayta İsmail’i Ahmet Arıman, “Esenler Belediyesi’nin misafiriyiz, Antika Pazarına geldik Belediyenin böyle güzel etkinlikleri gerçekleştirmesi çok güzel bir şey buradan başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Eski tozlu raflarından güzel kullanmadıkları antikalarını çıkarıyorlar”

Hababam Sınıfının Gülen Çocuğu Tuncay Akça ise “Çok güzel bir ortam var ben çok sevdim, bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim hayırlı uğurlu olsun. İnsanlar, eski tozlu raflarından güzel kullanmadıkları antikalarını çıkarıyorlar ve burada bir alışveriş gerçekleştiriliyor ben çok memnun oldum” ifadelerini kullandı.

“Antika Pazar açılışına geldik”

Hababam Sınıfının Yakışıklı oyuncularından Teoman Ayık, “Biz bugün Esenler belediyesinin Gerçekleştirmiş olduğu Antika Pazar açılışına geldik, ben dolaştım pazarı gerçekten çok güzel, çok ilginç antikalar gördüm. Her şey çok güzeldi. İnşallah daha iyisini bekliyoruz teşekkür ederim” şeklinde konuştu.