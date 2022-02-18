Antika dükkanında tarihi yolculuk

Kahramanmaraş’taki antika dükkanı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Demirciler Çarşısı’nda bir antika dükkanında 200 yıl öncesine dayanan antikalar, dükkanı ziyaret edenleri adeta eski zamanlara götürüyor.

Antikaya çok fazla meraklı insanların olduğunu ve fotoğraf çekilmek için geldiklerini söyleyen Ali Nurlu, "Burada çok fazla değerli eserler bulunuyor. 200 yıl öncesine dayanan antika eserler var. Antika merakı olanların ilgi odağı oluyor. Burada yüzlerce eser bulunuyor. Eski radyolar, eski fotoğraf makineleri, eski ütüler, kaplar, kasetler birçok antika ürünler burada sergileniyor. Fotoğraf çekilmek isteyenler hem fotoğraflarını çekiliyorlar hem video çekiyorlar hem de burada tarihle buluşuyor" dedi.