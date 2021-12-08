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Antik Yunan sikkelerinden kripto paralara uzanan “Zamanın Hazinesi” sergisi açıldı

Ankara’da antik dönem sikkelerinden Sultan Reşat altınına, cumhuriyet dönemi paralarından kripto paralara kadar çeşitli paraları seramikle tasarlayan Prof. Dr. Soner Genç’in “Zamanın Hazinesi” sergisi açıldı.

Kültür Sanat 08.12.2021, 10:14
Antik Yunan sikkelerinden kripto paralara uzanan “Zamanın Hazinesi” sergisi açıldı

Ankara’da antik dönem sikkelerinden Sultan Reşat altınına, cumhuriyet dönemi paralarından kripto paralara kadar çeşitli paraları seramikle tasarlayan Prof. Dr. Soner Genç’in “Zamanın Hazinesi” sergisi açıldı.

Seramik sanatçısı Prof. Dr. Soner Genç’in Antik Yunan’daki sikke örneklerinden yola çıkarak hazırladığı 4 yıl süren seramik para tasarımları, “Zamanın Hazinesi” sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye İş Bankası İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nin ev sahipliği yaptığı sergide, antik dönem sikkelerinden Sultan Reşat altınına, cumhuriyet dönemi paralarından kripto paralara uzanan örnekler yer alıyor. Sergi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Soner Genç, sergiyi 64 farklı paradan esinlenerek yaptığını, içerisinde 81 parça olduğunu belirterek, “Yaklaşık 4 yıl önce bu fikir aklıma geldi. Müzeleri dolaşırken müzelerdeki kazılarda çıkmış eski dönemlere ait sikkelerin görselleri üzerinde bayağı bir ilgimi çeken bir seramikle nasıl olur diye düşündüm. Bu fikir öyle doğdu. Sonra bunları ciddi olarak araştırdım. Hangi dönem hangisi seramikle daha bağlantılı olur. Çünkü her parayı da seramiğe olduğu gibi aktarmak mümkün değil. Bu yaklaşık 1.5-2 cm gibi küçük boyutlu paraların orijinalini bozmadan seramikten bugün uygulamasını yaparak bir sergiyi oluşturdum. Yaklaşık 64 farklı paradan esinlenerek yaptığım sergide 81 parça eser var. En özel parça günümüz TL’nin Atatürk’ü. Benim için her zaman önemli. Yaklaşık milattan önceki 500’lü yıllardan başlayan antik dönem Yunan sikkelerinden başlıyor. Yunan uygarlıklarının kendi içinde değişen örnekleri var. Bunlarla başladım. Zaten bayağı bir zengin örnekler var” dedi.

“Paranın üzerinde baykuş olmasından esinlendim”

Sergiyi oluştururken Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Türkiye Cümhüriyeti’ şeklinde yazıldığını fark ettiğini dile getiren Genç, şunları söyledi:

“Burada sadece antik Yunan’da insan figürü değil, bunun yanında zeytin dalı, baykuş, boğa, aslan ve baykuşla diğerlerinin birleşimi gibi örnekler de mevcut. Günümüzdeki paralarda bunlar genellikle kullanılmıyor. Genelde günümüzün paraları daha önemli şahsiyetlerin, insanların paralarda resmedilmiş hali var. O dönem uygarlığı temsil eden bu insan figüründen farklı olanlar da benim hep ilgimi çekti. Bir baykuşun parada yer alması ve temsil ettiği güç önemli. Bu Antik Yunan döneminde başlıyor. Daha sonra Roma dönemi. Onunla ilgili imparatorların portrelerinden oluşmuş olan paralar var. Arkasından Bizans’ın ve Bizans İmparatorluğu’ndaki kralların örnekleri ve Sultan Reşat’ın bastırdığı 5’i bir yerde altın örnekler mevcut. Truva da var bu arada tabii. Truva Kralı Priamo’nun tarihte çok önemli bir yeri var. Cumhuriyet dönemindeki paraları yaparken bir şey de dikkatimi çekti. Türkiye Cümhüriyeti diye ‘ü’ ile yazılmış paranın üzerine. Önce yanlış baskı mı diye düşündüm. Doğru tabii. Cumhuriyetin ‘u’ ile ‘ü’ le yazılıyor olması sanki biraz araştırdığım kadarıyla cümleten cümhüriyet gibi. Birliktelik gibi o kelimeye de sinmiş. O şekilde araştırmam sonucunda buldum. Son olarak günümüze geldiğimizde de hepimizin, tüm dünyanın bildiği Bitcoin ile de sergiyi sonuçlandırdım.”

Soner Genç’in “Zamanın Hazinesi” sergisi 6 Mart tarihine kadar Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

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