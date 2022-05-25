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Antik tiyatroda 2 bin yıl sonra ilk oyun

Karadeniz’in Efes’i olarak bilinen M.Ö. 3. yüzyılda yapılan ve bir süredir kazıların devam ettiği, Prusiad Ad Hypium’da 2 bin yıl sonra ilk kez tiyatro oyunu sahnelendi.

Kültür Sanat 25.05.2022, 00:53
Antik tiyatroda 2 bin yıl sonra ilk oyun

Karadeniz’in Efes’i olarak bilinen M.Ö. 3. yüzyılda yapılan ve bir süredir kazıların devam ettiği, Prusiad Ad Hypium’da 2 bin yıl sonra ilk kez tiyatro oyunu sahnelendi.

Tarihi, M.Ö. 3’üncü yüzyıla kadar dayanan Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan Prusias Ad Hypium antik kent tiyatrosu, 2 bin yıl sonra ilk tiyatro oyunu ile kapılarını sanatseverlere açtı. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarımı Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından M.Ö. 446- M.Ö. 386 yılları arasında yaşamış olan döneminin ünlü yazarı Aristophanes’in Kuşlar oyunu sahneledi. Antik atmosferde ilk tiyatro gösterisi olması sebebiyle oyun büyük ilgi gördü.

2 bin yıl sonra sergilenen tiyatro oyunu hakkında bilgiler veren yönetmen Süleyman İnceefe şunları söyledi, “Burada devam eden kazı çalışmaları vardı. Bu kazı çalışmaları nihayete erdi gibi. Açılışını da buranın doğal dokusuna uygun olarak Aristophanes’in komedyası ile taçlandırmaya çalıştık. Sanat Tasarımı Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin çalışması bu. Ben de hocaları olarak kendilerine elimden gelen desteği verdim. Hep birlikte böyle coşkulu bir geceyi paylaşıyoruz.”

“Çok heyecan verici bir durum”

Süleyman İnceefe, sahnelenen oyunun Prusias Ad Hypium’da oynanmasının çok heyecan verici olduğunu belirterek; “Takriben 2 bin yıl sonra kendi dokusuna uygun bir oyun ile seyircisi ile buluşuyor. Bu da bizi çok mutlu etti ve coşkulandırdı. Seyirciler ise pandemiden sonra susamışlar bu tip etkinliklere. Sağ olsunlar geldiler” dedi.

Antik tiyatroda sahnelenen Aristophanes’in oyunu, izleyenleri zaman zaman kahkahaya boğdu. Oyun, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da oyunu izleyenler arasında yer aldı

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