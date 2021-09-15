Kocaeli’nin Karadeniz kıyısı olan Kerpe sahilinde bulunan, antik dönemden Osmanlı dönemine kadar ticari yolların önemli noktalarından biri olarak hizmet veren antik limanın gün yüzüne çıkarılması için sualtı kazılarına başlandı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe’nin Karadeniz kıyılarındaki antik limanın izleri yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü onaylarıyla, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından Antik Kerpe Limanı’nda sualtı kazıları ve Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında sualtı araştırmalarına başlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen de ilk gün kazı alanını ziyaret ederek, kazı başkanı Serkan Gedük’ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Son derece önemli çalışma

Kerpe’de yapılan su altı kazısı ülkemizin Karadeniz kıyılarında yapılan ilk sualtı kazısı olması açısından son derece önem taşıyor. Yapılan çalışmaların başkanlığını Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük üstlenirken, dalış programı ise uzman ekipler tarafından yürütülüyor. Çalışmalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Düzce Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu, özel bir firma ile ilçe belediyesi destek veriyor.

Alternatif turizm faaliyeti

Proje kapsamında kazı sonrası bölgede bulunan sualtı kültür varlıkları tespit edilecek. Projede ayrıca antik dönmeden Osmanlı dönemine kadar deniz ticaret rotasının ve bu ticarete dair yoğun izler taşıyan bölgelerin tespitinin yapılması, yapılan bu tespitlerle bölgedeki alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve turizm potansiyelinin arttırılması projenin en önemli hedeflerindendir.