banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Geçmiş zaman olur ki!
Geçmiş zaman olur ki!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı

Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor

Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret akınına uğrayan Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinde yaz-kış kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentin köy meydanından sonra giriş yapılan ve değişik kurumlar ile işbirliği içinde çalışmaların sürdüğü Batı Caddesi üzerindeki sütunlar yavaş yavaş ayağa kaldırılıyor.

Kültür Sanat 16.11.2021, 11:20
Antik dönemin en geniş caddesi ayağa kaldırılıyor

Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret akınına uğrayan Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinde yaz-kış kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentin köy meydanından sonra giriş yapılan ve değişik kurumlar ile işbirliği içinde çalışmaların sürdüğü Batı Caddesi üzerindeki sütunlar yavaş yavaş ayağa kaldırılıyor.

Tüm dönemlerin bir arada bulunduğu bir alan

Antik kentin Kuzey Giriş kapısındaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, kent içindeki çalışmalara ağırlık verildi. Bir taraftan eski yapıların restorasyonu sürerken, köy meydanından sonra giriş yapılan Batı Caddesi üzerindeki sütunlar ayağa kaldırılıyor. 10 metre genişliği ile antik dönemin en geniş caddesinin bulunduğu bölgede değişik dönemlere ait tüm yapılar yer alırken, kilise, mezarlar, 92 kişilik Latrina (Tuvalet) ve Roma hamamı gibi yapılar yer alıyor.

“Etkileyici bir antik kent”

Antik kenti ziyaret eden vatandaşlar beklentilerinin üzerinde etkileyici bir manzara ile karşılaştıklarını belirterek, “Biz yoldan geçerken beklentisiz tabelayı görüp girdik. Bilmiyorduk burayı. Hem büyüklüğü çok etkileyici, bir de köy yaşamı ile entegre olmuş antik kent. Nereye bakacağımızı, hangi dönemi hayal edeceğimizi şaşırıyor insan. İyi ki durmuşuz. Tekrar geleceğiz. Gezdik ama belki atladığımız yer vardır” dedi.

Ziyaretçiler farklı dönemlere ait yapıları görebilecek

Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, caddenin büyük bir bölümünün açığa çıkarma aşamasında olduklarını ve bu caddenin antik dönemin ve Stratonikeia’nın en geniş caddesi oluğunu açıkladı. Söğüt, “Stratonikeia antik kenti ve Lagina Hekate kutsal alanda antik dönemden günümüze yapılarda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle Stratonikeia’da köy meydanı ile ilgili çalışmalar devam ediyor ama köy meydanının hemen bitiminde antik dönemin yapıları ile ilgili ağırlıklı çalışma gerçekleştiriyoruz. Burada özellikle yapılan kazılar bizim için son derece önemli. Çünkü hemen Proplyon’dan başlayarak Doğu’ya doğru devam eden caddenin büyük kısmını açığa çıkarma aşamasındayız. Çalışmalarımız burada devam ediyor. Daha önceki yıllarda caddenin bir bölümünü açığa çıkarmıştık. Onun yanında Latrina (Tuvalet) vardı. Burada cadde, Latrina, Roma hamamı, bu caddenin devamındaki yapılar olmak üzere burasını bütüncül olarak açığa çıkarmak ve gelen ziyaretçilerin farklı önemlere ait yapıları bir arada görmelerini istiyoruz. Ağırlıklı olarak çalışa bu yönde yürüyor” dedi.

Antik dönemin en geniş caddesi

Cadde üzerinde bulunan tarihi yapılar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Söğüt, “Bunları içinde özellikle farklı kurumlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalardan birisi burası. Hemen Gymnasiuam’un çıkışında kapı ile caddeye bir bağlantı var. Yani proplyon denilen yapıya buradan geçiyorsunuz. Sonrasında 10 metre genişliğinde bir cadde var ki, antik dönemin ve bu kentin en büyük caddelerinden birisi. Bu caddeye hiçbir araç girmiyordu ve bu cadde bir tören caddesini biz burada açığa çıkartıyoruz. Caddenin hemen içinde Roma dönemi düzenlemelerinin haricinde Bizans döneminde eklenmiş bir kilise, daha sonra bu kilesinin yıkılmasından sonra düzenlenmiş mezarlar da vardı. Caddenin hemen güneyinde Latrina (Tuvalet) var. Yani 92 kişilik ve antik dönemin büyük Latrinalarından birisi. Orayı biz Türk Tarih Kurumu aracılığı ile restorasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hemen onun yanında Roma hamamı var. Yani bu kentteki 3 Roma hamamından birisi burada. Caddede yine Muğla Valiliğimizin desteği ile kazılarımızı gerçekleştiriyoruz. Böylece biz hem Bakanlığımız, hem valiliğimiz ile birlikte buradaki çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6