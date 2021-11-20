Antik çağların izini taşıyan 'Medea' uluslararası iş birliğiyle sahneleniyor

İZMİR (AA) - Euripides tarafından kaleme alınan Antik Yunan trajedisi "Medea", İzmir'deki modern salonlarda, antik tiyatrolarda ve uluslararası festivallerde yeniden seyircisiyle buluşacak.

Yunan prensesle evlenmek isteyen İason'un eşi Medea'yı terk etmesini konu alan, gururlu ve incinmiş bir kadının dönüşümünü anlatan eserin provaları, Arnavut sanatçı Filipi yönetmenliğinde, İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sürdürülüyor.

İhanet, intikam gibi güçlü duyguları barındıran ve güncelliğini yüzyıllar boyu yitirmeyen oyunun prömiyeri, 27 Kasım'da Bornova Kültür Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde yapılacak.

Metin Balay'ın Türkçeye aktardığı, dekoru Hakan Dündar, kostümleri Yıldız Köse'ye ait oyunun ışık tasarımını ise Fuat Fırat üstleniyor.

"Medea"yı Melike Aslı Kılan, "İason"u Özkan Gezgin'in canlandırdığı oyuna, deneyimli sanatçılardan oluşan geniş bir tiyatro ekibi eşlik ediyor.

Türk tiyatroculara övgü

Yönetmen Adonis Filipi, AA muhabirine, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut ve tüm ekibe misafirperverlikleri için teşekkür borçlu olduğunu söyledi.

Antik dünya trajedisi "Medea"nın milattan önce 432 yılında yazıldığını ve bugün de tüm yönetmenler için bir meydan okuma niteliği taşıdığını kaydeden Filipi, oyunda anlatılan sorunların bugün de güncelliğini koruduğunu belirtti.

Filipi, Türkiye ve Arnavutluk halkı arasında çok büyük benzerlikler olduğunu ifade ederek, "Ülkelerimizin karakter, mizaç ve kültürlerinde de büyük benzerlikler var. Tiyatro da gelişim ve kültür alışverişi açısından önemli." dedi.

Oyunu sahneleyen Türk tiyatrocuları da çok başarılı bulduğunu anlatan Filipi, "Bana göre bu oyun uluslararası bir proje niteliği taşıyor. Uluslararası organizasyonlarda, festivallerde de sergileneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Antik tiyatrolarda sahnelenecek

Levent Ulukut ise uluslararası turnelere çıkarak Türk tiyatrosunu farklı ülkelerde de tanıttıklarını, şimdi de saygın bir yabancı yönetmenle çalışma deneyimi kazandıklarını belirtti.

İzmir ve çevresinde antik sahneler olduğuna işaret eden Ulukut, şöyle konuştu:

"Oyunlarımızı açık hava sahnelerinde, antik sahnelerde seyirciyle buluşturmak istiyoruz. Medea'da sahnelenen trajedi günümüzde hala etkili oluyor ve bir kadın sorununu anlatıyor. Eşinin başka bir kadınla evlenmek istemesi üzerine bir kadının duyduğu tepkilere yer veriliyor. İzmir Devlet Tiyatrosuna bu oyunu kazandırmak istedik."

Yönetmen Filipi'nin Türk aktör ve aktrislerle çok verimli bir çalışma yaptığına işaret eden Ulukut, "Türkiye için çok prestijli bir çalışma. Yurt dışında da Türkiye'yi temsil edecek kaliteye sahip." ifadelerini kullandı.