Antandros Antik Kenti’nde çalışmalar 12 ay sürecek

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2001 yılından bu yana yürütülen Antandros Antik Kenti çalışmalarının yıl boyu yapılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıllarda 3 ay süre ile yapılan tarihi kentteki kazıların 2019 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kazı başkanlıkları arasında imzalanan "Arkeolojik Kazıların Yıl Boyu Desteklenmesi Protokolü" doğrultusunda "Arkeolojik kazı çalışmalarının yıl boyunca sürdürülerek etkin ve verimli hale getirilmesi projesi" çerçevesinde yılın 12 ayı yapılacağı açıklandı.

Antandros Antik Kenti kazılarının da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12 aylık kazı kapsamına alındığını belirten yetkililer, "Kazılarda bakanlığın 12 ay boyunca arazi şartı aranmıyor. Biz de bu bağlamda, ekonomik desteklerin ve iklim koşullarının da de elverdiği ölçüde 6 ay arazide 6 ay depo çalışması şeklinde yapmayı düşünüyoruz. Kazı alanının düzenlenmesi, restorasyonu, ören yeri ilan edilerek korunması ve bakanlıkça ziyarete açılması konularının yanı sıra bölge turizmine de katkısı olacağına inandığımız projelerimizi, kamu kurum ve kuruluşları ve bölge halkının değerli katkılarıyla hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.