Antalyalılar ünlü şeflerin söyleşi ve workshopuna akın etti

Turizmin başkenti, lezzetin kaynağı Antalya’da Food Fest Antalya’nın üçüncü gününde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ünlü Master Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile buluştu. Ünlü şefler, bereketli topraklara sahip Antalya’nın Türkiye’nin manavı olduğunu belirterek, gastronominin önemine vurgu yaptı. Ünlü şeflerin paneline Antalyalılar akın etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen I. Uluslararası Food Fest Antalya üçüncü ve son gününde de yerel lezzetlerin keşfedildiği, öğretici ve eğlenceli birbirinden farklı etkinlikle devam etti. Yerel gıdaya sahip çıkmak amacıyla, “Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik & Yerel Ürünlerin Desteklenmesi” temasıyla düzenlenen festivalde dünyadan ve Türkiye’den birbirinden ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri, yeme içme sektöründeki işletmeciler bir araya geldi. Festival bünyesinde ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Antalyalılarla buluştu. Ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Gökmen Sözen moderatörlüğünde, ‘Antalya’nın yemeklerinin gün yüzüne çıkması ve tanıtımının artması’ konulu söyleşide Antalyalılarla buluştu. Antalyalılar ünlü şeflerin söyleşisine yoğun ilgi gösterdi. Antalya yemeklerinin ve gastronominin konuşulduğu söyleşide, Yalçınkaya ve Sivrioğlu, harika ve muhteşem bir festival düzenlendiğini belirterek, “Burada olmaktan çok mutluyuz. Antalya’da bunun yapılması gerekiyordu. Gastronominin ilerlemesi gerekiyordu. Antalya Türkiye’nin manavı, bahçesi. Ürün bazında önemli bir kent. Turizmin incisi. Şimdi gastronomi alanında da en iyi yerlere gelecek. Başkanımız Muhittin Böcek’in gastronomiye verdiği değer için ve bizi sizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

Master şefler buluştu

Etkinlik sahnesinde gerçekleştirilen söyleşinin son bölümüne, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti. Antalyalıların sevgi seli ile karşılanan Başkan Böcek, Food Fest Gastronomi Festivali’nin Antalya’nın bir eksiği olduğunu belirterek, “Hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda hizmetlerimize devam ediyoruz. Food Fest’in. Bu eksikliğini gidermek istedik. Festivalimizi gerçekleştirdik. Yurt içi ve yurtdışından önemli konuklarımızı ağırlıyoruz. Ana tema üreticilerle tüketicileri buluşturup, ‘tarladan soframıza’ dedik. Festivallimizi devam ettireceğiz. Daha güzel işler yapacağız. Antalya kültür, sanat, festival kenti. Yurdumuzu en iyi şekilde temsil eden şeflerimize teşekkür ediyorum iyi ki varsınız” dedi. Başkan Böcek etkinlik sahnesinden 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivaline Antalyalıları davet etti. Daha sonra ünlü şefler Yalçınkaya ve Sivrioğlu’na plaket ve hediye takdim etti.

İtalyan şef Darila Zanna’nın Antalya sevgisi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek daha sonra, İtalyan şef, sunucu, işletmeci ve Master Şef Danilo Zanna’nın etkinlik sahnesinde düzenlenen Workshop’una katıldı. Zanna Antalya hayranlığını dile getirerek, “Antalya’yı çok seviyorum. Kendimi burada misafir hissetmiyorum. Burada iki yıl çalıştım. Havası, suyu, toprağı ayrı güzel. Çok şanslısınız. Antalya’nın bereketli toprakları var. Mutfağı da ayrı bereketli. Bu bereketi de doğru kullanmak lazım. Festival organizasyonu çok güzel. Yurt içi ve dışından önemli konuklar var. Başkana çok teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, ünlü şef Danilo Zanna’ya festivale katılımından dolayı teşekkür ederek, Antalya’da restoran açma sözü aldı. Başkan Böcek, Zanna’ya plaket ve hediye takdim etti. Başkan Böcek ve ünlü şefler birlikte Antalyalılarla bol bol selfie çekti.