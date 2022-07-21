Antalya’da Sri Lanka rüzgarı esti

Antalya’da Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği tarafından "Sri Lanka Açık Hava Kısa Film Festivali ve Batik Moda Defilesi" düzenlendi.

Konyaaltı sahildeki Antalya Yaşam Parkı’nda düzenlenen Sri Lanka Açık Hava Kısa Film Festivali ve Batik Moda Defilesi’nde renkli el yapımı batikleri Türk mankenler sergilerken, defile sonrasında Sri Lanka’nın ödüllü kısa filmleri gösterildi. Etkinlikte bir konuşma yapan Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen, Sri Lanka batik ve el dokumacılığı endüstrisinin doğuşunun binlerce yıl öncesine dayandığını belirterek, “Sri Lankalılar başlangıç döneminde dahi bile kumaş ihtiyaçlarını geleneksel yöntemlerle karşılamaktaydılar. Dünyanın mevcut koşullarında bu geleneksel yöntemler yeni teknolojik bilgi birikimiyle harmanlandı ve şimdi harika ürünlerle karşımıza çıkıyor. Şu anda Sri Lanka batik ve el dokumacılığı; elbiseleri, plaj kıyafetlerini ve mayoları, erkek giyim ürünlerini, eşarp şalları kapsayan yüksek kaliteli ürünleri dünyaya sunmaktadır. El dokumacılığı endüstrisi de moda endüstrisiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla dünyanın en ünlü defilelerinde Sri Lanka batik ve el dokumacılığı ürünlerinden yapılan katma değerli ürünleri görmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Hassen, “Bugünkü etkinliğimiz tamamıyla Sri Lanka’nın tanıtımıyla ilgili. Sri Lanka’da sadece çay yok, aynı zamanda firma endüstrisinde de gelişmekteyiz. Batik kumaşlarımız var, bunlar çok ünlü el yapımı kumaşlar. Antalya insanı da çok uyum sağlıyor. Sri Lanka’nın hava koşullarını düşündüğümüzde bu ürünleri insanların da çok seveceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü etkinliğimiz Sri Lanka’dan küçük kesitlerle bütün ülkeyi tanıtıyor” dedi.

"Amacımız ekonomik, kültürel ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek"

Görevinin Antalya ile Sri Lanka arasındaki ticari ve ekonomik bağları kurmak olduğunu ve kültürel alışverişlerde bulunmak için bu etkinliklere devam edeceklerini belirten Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu ise, “Bugün akşam burada büyükelçimizle birlikte bir program hazırladık. Amacımız ekonomik, kültürel ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek. Onun için de ülkelerinin üretmiş oldukları batik kıyafetleri de bugün burada misafirlerimize sergiledik. Diğer yandan da kısa film festivali yaptık. Bu filmlerde ise amacımız onların kendilerine göre olan film anlayışlarını sergilemek. Bunları Antalya halkıyla paylaşmaktan da çok mutlu olduk. Her şey çok güzeldi ve burada bir kültür paylaşımı var. Önümüzdeki günlerde ekonomik ve ticari olarak da ilerleteceğimiz çok şey var” ifadelerini kullandı.