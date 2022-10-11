Antalya’da, ’Hayvanlar ve Paralar’ sergisi açıldı

Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) Antalya Kaleiçi Müzesinde, Hayvanlar ve Paralar, Antik Çağdan Günümüze Paralar Üzerindeki Hayvan Görselleri sergisi açıldı. Sergide Antik çağdan günümüze 34 farklı hayvan figürünün yer aldığı, 140 ayrı paranın görseli yer alıyor.

Kaleiçi’ndeki müzede açılan sergide 34 farklı hayvan figürünün yer aldığı, farklı dönemlere ait, madeni ve kağıt 140 ayrı paranın görseline yer verildi.

Küratörlüğünü Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Ütesi ve AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin ile AKMED Akademik İşler Uzmanı Dr. Arif Yacı’nın yaptığı sergide, üzerinde hayvan figürü bulunan paralar ile bu paralar üzerinde hayvanlara ilişkin tarihi inanış ve bilgiler yer alıyor. Sergide 100’ün üzerinde 34 farklı hayvan görselinin resmedildiği 140 ayrı parayla ilgili hikayelerde yer alıyor.Hayvanlar ve paralar, tarih boyunca devletlerin kullandığı paralara resmedilen hayvan figürlerine odaklanan ilk sergi olma özelliğini taşıdığına dikkat çekildi.

Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Oğuz Tekin, sergideki paraların üzerinde çeşitli görsellerin yer aldığını belirterek, özellikle hayvan görsellerine odaklandıklarını söyledi.

Aslan, fil,kedi fare,timsah, gergedan gibi hayvanlar dünyasına bir pençe açmak istediklerini kaydeden Tekin, “ 1 yıl açık kalacak. Sergide paralar Antik çağdan başlayarak günümüzdeki devletlere kadar geliyor. En eski çağlardan başladık, günümüzdeki devletlerin parasına kadar var. Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’nın paraları yer alıyor. Roma Bizans gibi her türlü devlet ve uygarlığın paralarına yer verdik. Burada önemli olan hayvanın kendisidir. 30’un üzerinde hayvan figürü yer alıyor. Sadece görsel olarak değil vitrinde de sergiliyoruz” dedi.

Türk tarihine bakıldığında Selçuklularda aslan, güneş ve kartal motifinin kullanıldığını aktaran Tekin,” Türkiye Cumhuriyeti’nin Ankara Keçisini taşımış. Tedavül paralarında alışverişte kullanılan paralarda bizde hayvan figürlerinin daha az yeraldığını görüyoruz. Ama anı paralarında hayvan figürü daha çok bulunuyor”dedi.

Prof. Dr. Tekin, Hayvanlar ve Paralar, Antik Çağdan Günümüze Paralar Üzerindeki Hayvan Görselleri sergisinin de 1 yıl süren bir çalışma sonucu ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Sergi, 31 Ağustos 2023’e kadar pazartesi günleri hariç her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.