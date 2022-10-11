Antalya’da "Hayvanlar ve Paralar" sergisi açıldı

Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) Antalya Kaleiçi Müzesi’nde "Hayvanlar ve Paralar, Antik Çağ’dan Günümüze Paralar Üzerindeki Hayvan Görselleri" sergisi açıldı.

Kaleiçi’ndeki müzede açılan sergide Antik Çağ’dan günümüze 34 farklı hayvan figürünün yer aldığı farklı dönemlere ait madeni ve kağıt 140 ayrı paranın görseline yer verildi. Küratörlüğünü Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin ile AKMED Akademik İşler Uzmanı Dr. Arif Yacı’nın yaptığı sergide, üzerinde hayvan figürü bulunan paralar ile bu paralar üzerindeki hayvanlara ilişkin tarihi inanış ve bilgiler yer alıyor. Sergide üzerinde 34 farklı hayvan görselinin resmedildiği 140 ayrı parayla ilgili hikayeler de yer alıyor. "Hayvanlar ve Paralar"ın tarih boyunca devletlerin kullandığı paralara

resmedilen hayvan figürlerine odaklanan ilk sergi olma özelliğini taşıdığına dikkat çekildi.

Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Tekin, aslan, fil, kedi, fare, timsah ve gergedan gibi hayvanlar dünyasına bir pencere açmak istediklerini kaydederek, “1 yıl açık kalacak. Sergide paralar Antik Çağ’dan başlayarak günümüzdeki devletlere kadar geliyor. En eski çağlardan başladık, günümüzdeki devletlerin parasına kadar var. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanlı’nın paraları yer alıyor. Roma, Bizans gibi her türlü devlet ve uygarlığın paralarına yer verdik. Burada önemli olan hayvanın kendisidir. 30’un üzerinde hayvan figürü yer alıyor. Sadece görsel olarak değil vitrinde de sergiliyoruz” dedi.

Türk tarihine bakıldığında Selçuklular’da aslan, güneş ve kartal motifinin kullanıldığını aktaran Tekin, ”Türkiye Cumhuriyeti, Ankara keçisini taşımış. Tedavül paralarında, alışverişte kullanılan paralarda bizde hayvan figürlerinin daha az yer aldığını görüyoruz. Ama anı paralarında hayvan figürü daha çok bulunuyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Tekin, "Hayvanlar ve Paralar, Antik Çağ’dan Günümüze Paralar Üzerindeki Hayvan Görselleri" sergisinin 1 yıl süren bir çalışma sonucu ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Sergi, 31 Ağustos 2023’e kadar pazartesi günleri hariç her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.