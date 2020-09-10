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Antalya’da 2000-2200 yaşlarında 50’den fazla heykelcik bulundu

ANTALYA’NIN DEMRE İLÇESİNDE, 2000-2200 YAŞLARINDA 50'DEN FAZLA TERRACOTTA (PİŞMİŞ TOPRAK) HEYKELCİK BULUNDU. MYRA VE ANDRİAKE KAZILARI BAŞKANI PROF. DR. NEVZAT ÇEVİK, “ESERLER TOPLU OLARAK KAZI EKİBİ TARAFINDAN YAYINLANARAK BİLİM DÜNYASINA SUNULACAKTIR.” DEDİ.

Kültür Sanat 10.09.2020, 14:08
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Antalya’da 2000-2200 yaşlarında 50’den fazla heykelcik bulundu

Antalya’nın Demre ilçesinde, 2000-2200 yaşlarında 50’den fazla terracotta (pişmiş toprak) heykelcik bulundu. Myra ve Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Eserler toplu olarak kazı ekibi tarafından yayınlanarak bilim dünyasına sunulacaktır” dedi.

Kültür Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi adına Prof. Dr. Nevzat Çevik tarafından yürütülen Myra ve Limanı Andriake Kazıları’nda, bir mekanın içerisine dökülmüş 2000-2200 yaşlarında 50’den fazla terracotta (pişmiş toprak) heykelcik bulundu. M.Ö. 1 ve 2. yüzyıla ait olan heykelciklerde, boyaları kısmen korunmuş kadın, erkek, tanrı, tanrıça, koç, atlı süvari, adak plakaları gibi zengin bir çeşitlilikteki figürler yer aldı

Binlerce yıl sonra günışığına çıkarılan eserlerle ilgili bilgi veren Myra ve Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Roma Tiyatrosu öncesinde alandaki erken varlıklar araştırılırken Helenistik dönem yapılarına ait duvarlar ortaya çıkarıldı. Bulgulara göre, Helenistik dönemde Roma Tiyatrosu altında kalmış bir küçük tiyatro ve Helenistik tiyatro zamanından ve öncesinden yapılar bulunmaktaydı. Bu önemli mimari sonuçların heyecanıyla ekip kazmaya devam ederken bir mekânın içine dökülmüş halde çok sayıda terra cotta (pişmiş toprak) heykelcikler, çeşitli seramikler, bronz, kurşun ve gümüş objeler bulunmuştur. Kadın, erkek, tanrı, tanrıça, koç, atlı süvari, adak plakaları gibi çok zengin bir çeşitlilikte ele geçen figürlerin nitelikleri ve orijinal boya kalıntılarını korumuş olmaları da ayrıca dikkati çekmiştir” dedi.

Heykellerin giysilerinde kırmızı, mavi, pembe renklerin farklı tonlarda yoğun olarak kullanıldığına işaret eden Çevik, böylesi bir zengin koleksiyonun ilk kez bir arada keşfedildiğine dikkat çekti. Çevik, “Dönemin sanat, kültür ve inançları hakkında önemli bilgiler veren eserlerin içinde bazı örnekler de ilk kez görülen ünik eserlerdir. Yoğunlukla M.Ö. 2. ve 1. yüzyıla tarihlenen müthiş koleksiyonun temizliği, korunma ve onarım çalışmaları ve yüzlerce küçük parçanın birleştirilerek yeni heykelcikler tamamlama işi kazı ekibi tarafından sürdürülmektedir. Eserler toplu olarak kazı ekibi tarafından yayınlanarak bilim dünyasına sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Çevik, heykelciklerin Demre Likya Uygarlıkları Müzesi’nde sergilenmesi için teşhir tasarımlarının yapılmaya başladığını da sözlerine ekledi.

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