Antalya Perge'de 1700 yıllık kadın heykeli bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, 2020 yılının ilk heykeli bulundu.

Bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapan Perge'de bulunan heykelle ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

GİYSİLİ KADIN HEYKELİ

Açıklamada heykelin, M.S. 3'üncü yüzyıla ait ve giysili bir kadın olduğu belirtildi. Heykelin baş ve vücut kısımları iki parça halinde çıkartıldı. Heykelin restorasyon çalışmaları sonrasında, Antalya Müzesi'nde ziyarete açılacağı kaydedildi.

DÜNYANIN EN ZENGİN MÜZELERİ ARASINDA

Dünyanın en zengin müzeleri arasında gösterilen Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin çok önemli bölümünü Perge Antik Kenti'ndeki buluntular oluşturuyor. Şehirdeki akropolisin Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülüyor. Helenistik dönem boyunca şehir, eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılıyor.

DAHA ÖNCE DE HEYKELLER BULUNDU

Kazı çalışmaları 1946 yılından bu yana süren Antalya Perge'de daha önce de heykeller bulunmuştu. Antalya Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'ndaki bilimsel ekiplere yürütülen kazılarda 2014'de de yaklaşık 2 bin yıllık bir kadın heykeli bulunmuştu.

Anadolu'nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olan ve antik dönemde mermer heykelciliğiyle ünlü olan Perge’den çıkan kadın başı heykelinin Hadrian (M.S. 117-138) döneminden de önceye ait olduğu tahmin ediliyor.

Antik kentte 2013 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında kentin nympahion kısmı ile batı sütunlu caddede 8 adet mermerden erkek, kadın ve tanrı/tanrıça heykelleri ile frizler açığa çıkarılmıştı.