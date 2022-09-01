Antalya Gastronomi Festivali’ne hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 23-25 Eylül’de Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenecek olan International FoodFest (Gastronomi Festivali)’nin tanıtım toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden ünlü mişelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, kısacası sektörün farklı alanlarındaki profesyonellerini ağırlayacağız. Festival süresince sergiler, duayen şeflerle paneller, söyleşiler, yarışmalar ve daha pek çok renkli etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.

Festivalin tanıtım toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Davut Çetin, OSB Başkanı Ali Bahar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ATB Başkan Vekili Halil Bülbül ve çok sayıda davetli olmak üzere gazeteciler katıldı. Toplantı öncesinde yöresel ürünler sergisini ziyaret eden Başkan Böcek ve beraberindeki ekip ürünler hakkında bilgi aldı. Toplantının açılış ve festivalin tanıtım konuşmasını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Yemeği ve sofrayı kutsayan binlerce yıllık Anadolu geleneği, kadim bir mutfak kültürünü bize armağan etmiştir. Kuşkusuz bunda, “gastronomi”nin dünyanın yükselen ve parlayan yıldızı olmasının etkisi büyüktür. Antalya, 700 bin yatak kapasitesi, nitelikli otelleri, hizmet kalitesi, eşsiz doğası, dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları, ören yerleri, tarihi ve kültürel değerleri ile turizmin başkenti konumundadır. Aynı zamanda tarımın başkenti olarak ülkemizin örtü altı tarımının yarısını bulunduran Antalya’mız, yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve pek çok coğrafi işaretli ürünleri ile turizm, tarım ve ekonomimiz için büyük bir değer oluşturmaktadır” dedi.

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz”

Gastronomi sektöründe restoranların ihtiyaç duyduğu tarım ve gıda ürünlerinin büyük bir bölümünün tüm Türkiye’ye Antalya’dan ulaştırıldığını belirten Böcek, “Antalya’mız, Türkiye genelinde domates, salatalık, dolmalık biber, sakız kabak, patlıcan, kültür mantarı, avokado, nar ve portakal üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Antalya’nın gastronomi destinasyonu olması için Antalya büyükşehir belediyesi olarak bu yıl, birinci uluslararası Food Fest Antalya gastronomi Festivali’ni düzenliyor ve ev sahipliği yapıyoruz. Festivalimizin çıkış noktası ve ana hedefi, yerel gıda ve nitelikli tarıma sahip çıkmaktır. Mottomuzu “Antalya’dan dünyaya”, temamızı ise “sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik ve yerel ürünlerin desteklenmesi” olarak belirledik. Çevremizi ve doğal kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Kentin hafızasında önemli yere sahip yapıları da yeniden canlandırıyoruz"

Başkan Böcek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Antalya’nın saklı kalmış lezzetlerinin, yerel ürünlerinin otel, restoran gibi işletmelerin menülerinde yer almasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Coğrafi işaret alan yöresel ürünlerimizin, festivale katılan çok değerli yerel ve global şefler aracılığıyla uluslararası arenada bilinirliğini arttıracağız. Örneğin Antalya’nın meşhur piyazı ya da kabak tatlısı gibi lezzetlerinin Fransa’da, İspanya’da, İtalya’da mişelin yıldızlı bir şefin menüsünde yer almasını, ayrıca domates, muz, avokado, portakal gibi ürünlerimizin dünya marketlerinin raflarında yer almasını hedefliyoruz. “Yerelden kalkınma modelimiz” çalışmalarımızın temel çatısını oluşturmaktadır. Kentin yerel gıda zenginliğini ve tarım potansiyelini geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yerel tarıma, yerel gıdaya, yerel üreticiye sahip çıkmakla sınırlı kalmıyor, kentin hafızasında önemli yere sahip yapıları da yeniden canlandırıyoruz.”

"Festivaline ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz"

Bir dönemin kültür noktası olan ’Vatan Kahvesi’ni yeniden kente kazandıracaklarını belirten Başkan Böcek, “1983 yılında yıkılan, kentimizin simge yapılarından ’vatan kahvesi’, Antalya büyükşehir belediyesi ve Antalya gastronomi yatırımcıları ve işletmecileri derneğince imzalanan protokolle yeniden kente kazandırılacak. Vatan Kahvesi’nin kentin kültürel değerlerini tanıtmasını, gastronomi turizmine katkı sağlamasını hedefleniyoruz. Antalya büyükşehir belediyesi olarak; yerel ürünlerimize sahip çıkmak, onları geleceğe miras bırakmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşmamızda büyük katkısı olacağına inandığımız uluslararası gastronomi festivaline ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen konukları ağırlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Üç gün boyunca sürecek birinci uluslararası Food Fest Antalya’da dünyadan ve Türkiye’den birbirinden ünlü mişelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, kısacası sektörün farklı alanlarındaki profesyonellerini ağırlayacağız. Festival süresince sergiler, duayen şeflerle paneller, söyleşiler, yarışmalar ve daha pek çok renkli etkinlikler düzenleyeceğiz” sözlerine yer verdi.

Başlan Böcek konuşmasını şu sözler ile tamamladı: “Bütün çalışmalarımızı Antalya için yapıyoruz. Bu artık geleneksel olacak. Artık sizinle sürekli buluşacağız. Kentimizi festivaller şehri yapmaya kararlıyız."

“Bazı ürünleri ticarileştirilmesini istiyoruz”

ATSO Başkanı Davut Çetin, “Böyle bir festivali biz konuşuyorduk. Bu festival Antalya açısından çok anlamlı. Bizim içimizden çok iyi. Biz her turlu desteğe açığız. Bu festivalde coğrafi işaretlere bir başlık açılmasını istiyoruz. Bazı ürünlerin ticarileştirilmesini istiyoruz. Antalya’da artık gastronomi daha çok konuşulmalı ve gelen turiste daha çok anlatılması gerektiğine inanıyorum. Havalimanı burada en önemli ayaktır. Bizim de burada birkaç urunu ticarileştirmek için havalimanını kullanmamız lazım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Antalya’ya hızla değer katmamız gerekiyor"

OSB Başkanı Ali Bahar ise, “Antalya için birçok yakıştırmalarda bulunuyoruz. Bunların hepsi bu attığımız adımın bir paydaşıdır. Gelişen sektörlerimiz Antalya’ya hızla değer katmamız gerekiyor. En başta birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bunu da başkanımız başardı. Biz bütün katkıyı üretim ve fikir anlamında vermeye hazırız. Biz de ‘dünya melek yatırım fonunu’ Antalya’da gerçekleştireceğiz” sözlerine yer verdi.

"Bu festival geleneksel lokantalarımız ile ilgili de önemlidir"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Biz de böyle bir etkinlik için teşekkür ederiz. Çok güzel yetişen ürünlerimiz var. 13 tane coğrafi işaretimiz var. Bu festival geleneksel lokantalarımız ile ilgili de önemlidir. Biz de festivale elimizden gelen desteği vereceğiz. Gerçekten bu festivaller başka illerde öne çıkıyordu şimdi Antalya’mızda bir ilk başlatılıyor. Antalya için çok önemli bir festivaldir. Başkanımızın böyle bir festivale bizi de davet etmesine teşekkür ederim” dedi.

Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül ise, borsa olarak yerel ve yöresel ürünlerin gün yüzüne çıkması, ticarete kazandırılması için yaptıkları çalışmaları anlatırken bu çerçevede Yöresel Ürünler Fuarı düzenlediklerini kaydetti. 1. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ne destek verdiklerini söyleyen Bülbül, festivalin Antalya’nın yerel lezzetlerini tanıtım için büyük fırsat olacağını söyledi. Bülbül, festivalin düzenlenmesine öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti.