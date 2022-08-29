Antalya Film Forum’a seçilen ilk projeler açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek Antalya Film Forum’da yarışacak projeler açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un iki platformunda yarışacak projeler açıklandı.

Sinemacıların projelerini hayata geçirmesi için fon ve geliştirmesi için alan oluşturan, 2-4 Ekim arasında Antalya’da gerçekleştirilecek Antalya Film Forum, 4-6 Ekim arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek. Antalya Film Forum’da bu yıl Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda dokuz, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’nda ise üç proje yer alacak.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda sekiz proje yarışacak

Bu yıl 76 başvuru ile rekora imza atan Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda yarışacak dokuz proje, Cottbus Film Festivali Program Direktörü Bernd Buder, yönetmen-senarist-yapımcı Senem Tüzen ve yapımcı Vildan Erşen’den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Yönetmenliği Tunç Şahin’e, yapımcılığı Aslı Filiz ve Ersan Çongar’a ait “8. Kat”; yönetmenliği Safet Ayhan’a, yapımcılığı Enes Erkan ve Pelin Toksal’a ait “Aytaşı”; yönetmenliği Nazife Ebru Güney’e, yapımcılığı Neval Turhallı’ya ait “Cemile”; yönetmenliği Aslı Akdağ’a, yapımcılığı Bilal Bağcı’ya ait “Güve”; yönetmenliği Hasan Serin’e, yapımcılığı Önder Önsal’a ait “Hasan”; yönetmenliği Murat Uğurlu’ya, yapımcılığı Büke Akşehirli’ye ait “İskeletin Türküsü”; yönetmenliği Ziya Demirel’e, yapımcılığı Anna Maria Aslanoğlu’na ait “Kara Şimşek 3”; yönetmenliği Korhan Uğur’a, yapımcılığı Serpil Altın’a ait “Nal ile Mıh” ve yönetmenliği Ragıp Türk’e, yapımcılığı Seçkin Akyıldız’a ait “Nazire” adlı yapımlar bu yıl Antalya Film Forum’da hem ödül hem de uzun bir aranın ardından fiziki olarak projelerini sunma heyecanı yaşayacaklar.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda, önümüzdeki günlerde açıklanacak ana jüri tarafından belirlenecek iki projeden her birine 40 bin TL tutarındaki ’Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformu Ödülleri’ verilecek. Ayrıca Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’ndaki bir projeye Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü, bir projeye de Filmarka Ekipman Desteği verilecek.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’nda üç proje yarışacak

Antalya Film Forum’un, çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alacak olan ulusal uzun metraj bir filme destek olmak amacıyla oluşturduğu Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nda projelerini sunacak adaylar belli oldu. Yapımcı Beste Yamalıoğlu, yönetmen Emre Kayiş ile senarist, yazar ve dramaturg Yeşim Gökçe’den oluşan seçici kurul, yedi başvuru arasından üç projeyi seçti.

Yönetmen ve yapımcılığını Serhat Gönen’in, senaristliğini Tülin Kurnaz’ın yaptığı “Kozalak”, yönetmenliği ve senaristliği Abdurrahman Öner’e, yapımcılığı Arzu Şenses Öner’e ait “Kuduz” ile yönetmenliği ve senaristliği Aziz Alaca’ya, yapımcılığı Fuat Salman’a ait “Tek Başına” adlı projeler 150 bin TL tutarındaki ödül için yarışacak. Seçilecek filme ayrıca Fono Film tarafından Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Film Work in Progress Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’na seçilen projeler önümüzdeki günlerde açıklanacak. Antalya Film Forum Ödülleri 4 Ekim’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.