Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde 2 Ekim’de başlayan Antalya Film Forum’da bu yıl beş bölümde 15 proje destek aldı. 610 bin TL’lik ödülün yanı sıra aralarında yüksek değerde post prodüksiyon ödüllerinin de bulunduğu ayni destekler, sunuculuğunu Damla Sönmez’in yaptığı törenle sahiplerini buldu. Antalya Film Forum’da toplam 27 proje Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu, Belgesel Work-in-Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

“İskeletin Türküsü” ve ‘Güve’ye 40’ar bin TL ödül

Dokuz projenin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda Antonio Saura, Selin Vatansever Tezcan ve Teresa Hoefert de Turégano’dan oluşan jüri, iki projeye toplam 80 bin TL tutarındaki Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü’nü verdi. Murat Uğurlu’nun yönettiği, Büke Akşehirli’nin yapımcısı olduğu “İskeletin Türküsü” ve yönetmenliği Aslı Akdağ’a, yapımcılığı Bilal Bağcı’ya ait “Güve” adlı projelerin her biri 40 bin TL para ödülü kazanırken; Ziya Demirel’in yönettiği Anna Maria Aslanoğlu’nun yapımcılığındaki “Kara Şimşek 3: Mavi Okyanus” adlı proje Film Standartları Post-Prodüksiyon Ödülü’nü kazandı. Tunç Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği, yapımcılığını Aslı Filiz ve Ersan Çongar’ın paylaştığı “8. Kat” projesi Filmarka Ekipman Desteği Ödülü’ne layık görüldü.

Kurmaca Work-in-Progress kazananları “Yurt” ve “Yeni Şafak Solarken”

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post-prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu’nda ise beş proje yarıştı. Anna Hoffmann, Dilek Aydın ve Nathalie Jeung’dan oluşan jüri, Nehir Tuna’nın yönettiği Tanay Abbasoğlu ve Dorothe Beinemeier’ın yapımcısı olduğu “Yurt” projesine 80 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Ödülü’nü ve Gürcan Keltek’in yönettiği, Arda Çiltepe’nin yapımcılığını üstlendiği “Yeni Şafak Solarken” projesine 40 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Jüri Özel Ödülü’nü verdi. Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü, yönetmenliğini Selman Nacar’ın, yapımcılığını Burak Çevik ve Diloy Gülün’ün yaptığı “Tereddüt Çizgisi” adlı projeye verildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), bu yıl bağımsız sinemaya desteğini 80 bin TL değerindeki TRT Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu Ödülü ile sürdürdü. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven’in açıkladığı ödülde, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu’nda yarışan Filiz Kuka’nın yönetmenliğini

yaptığı ve yapımcılığını Seçkin Akyıldız ile paylaştığı “Yüzleşme” adlı projeye 80 bin TL destek sunuldu.

Belgesel sinemaya 80 bin TL destek

Antalya Film Forum’un Belgesel Work-in-Progress Platformu’nda ise 5 proje yarıştı. Aurélien Marsais, Charlotte Reekers ve Zeynep Güzel’den oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu Etna Özbek’in yönettiği, yapımcılığını Burak Karamete’nin yaptığı “Basit Bir Yer” adlı proje 40 bin TL ve Melis Birder’in yönettiği ve yapımcılığını Nesra Gürbüz ile paylaştığı “Başka Bir Yer” adlı proje 40 bin TL değerinde olmak üzere toplam 80 bin TL değerindeki Belgesel Work-in-Progress Ödülleri’ni aldı. “Basit Bir Yer”, aynı zamanda Başka Sinema Dağıtım Ödülü’nü de kazandı. Canberk Emre İpek’in yönettiği, yapımcılığını Merve Tohum ve Alican Acar’ın paylaştığı “Trapped Zone’da 61 Dakika” adlı proje Documentary Association of Europe (DAE) Teşvik Ödülü’nü, Berke Baş’ın yönettiği, yapımcılığını Enis Köstepen’in yaptığı “Daimi Arama” projesi Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü’nü kazandı. “Başka Bir Yer” aynı zamanda Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü’ne de layık görüldü.

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülleri verildi

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda 5 proje yarıştı. Bu projeleri Julia Schulte, Leticia Godinho ve Yamaç Okur’dan oluşan jüri değerlendirdi. Üretimini Tilbe Cana İnan ve Kubilay Kara’nın paylaştığı, yapımcılığını Yelin Mckay’in yaptığı “İyi Aile Kızı”, 100 bin TL tutarındaki Netflix Grow Creative Proje Geliştirme Desteği Ödülü’nü ve Netflix Türkiye Dizi Projesi Geliştirme Atölyesi’ne katılım hakkı kazandı. Color Up Renk Düzenleme Ödülü ise üretimi Erinç Durlanık ve Yusuf Onur Aydın’a, yönetmenliği Erinç Durlanık’a, yapımcılığı Ceren Özkanlı Samlı ve Elif Nur Kayalar’a ait “Ev Arkadaşım Zek” adlı projeye verildi.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü “Kuduz” filmine verildi

Antalya’da film çekmeyi teşvik eden ve usta oyuncu Sümer Tilmaç’ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu yıl 3 proje yarıştı. Deniz Akçay, Uygar Şirin ve Zeynep Koray’dan oluşan jüri, 150 bin TL tutarındaki Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü’nü ve Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü’nü, Arzu Şenses Öner’in yapımcısı, Abdurrahman Öner’in yönetmeni ve senaristi olduğu “Kuduz” adlı film projesine verdi. Kazananlar ve ödüller ise şöyle sıralandı:

"Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü (40 bin TL): İskeletin Türküsü (Yönetmen: Murat Uğurlu| Yapımcı: Büke Akşehirli)

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü (40 bin TL): Güve (Yönetmen: Aslı Akdağ | Yapımcı: Bilal Bağcı)

Film Standartları Post-Prodüksiyon Ödülü: Kara Şimşek 3: Mavi Okyanus (Yönetmen: Ziya Demirel | Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu)

Filmarka Ekipman Desteği Ödülü: 8. Kat (Yönetmen: Tunç Şahin | Yapımcı: Aslı Filiz, Ersan Çongar)

Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Ödülü (80 bin TL): Yurt (Yönetmen: Nehir Tuna| Yapımcılar: Tanay Abbasoğlu, Dorothe Beinemeier)

Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Jüri Özel Ödülü (40 bin TL): Yeni Şafak Solarken (Yönetmen: Gürcan Keltek | Yapımcı: Arda Çiltepe)

Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü: Tereddüt Çizgisi (Yönetmen: Selman Nacar| Yapımcılar: Burak Çevik, Diloy Gülün)

TRT Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu Ödülü: Yüzleşme (Yönetmen: Filiz Kuka| Yapımcılar: Seçkin Akyıldız, Filiz Kuka)

Belgesel Work-in-Progress Ödülü (40 bin TL): Basit Bir Yer (Yönetmen: Etna Özbek | Yapımcı: Burak Karamete)

Belgesel Work-in-Progress Ödülü (40 bin TL): Başka Bir Yer (Yönetmen: Melis Birder| Yapımcılar: Nesra Gürbüz, Melis Birder)

Documentary Association of Europe (DAE) Teşvik Ödülü: Trapped Zone’da 61 Dakika (Yönetmen: Canberk Emre İpek | Yapımcılar: Merve Tohum, Alican Acar)

Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü: Daimi Arama (Yönetmen: Berke Baş | Yapımcı: Enis Köstepen)

Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü: Başka Bir Yer (Yönetmen: Melis Birder| Yapımcılar: Nesra Gürbüz, Melis Birder)

Netflix Grow Creative Proje Geliştirme Desteği Ödülü (100 bin TL) ve Netflix Türkiye Dizi Projesi Geliştirme Atölyesi: İyi Aile Kızı (Üreticiler: Tilbe Cana İnan, Kubilay Kara | Yapımcı: Yelin Mckay)

Color Up Renk Düzenleme Ödülü: Ev Arkadaşım Zek (Üreticiler: Erinç Durlanık, Yusuf Onur Aydın Yönetmen: Erinç Durlanık| Yapımcılar: Ceren Özkanlı Samlı , Elif Nur Kayalar)

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü (150 bin TL) ve Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü: Kuduz (Yönetmen, Senarist: Abdurrahman Öner |Yapımcı: Arzu Şenses Öner)"