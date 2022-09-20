Antalya Film Forum jürileri açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un jürileri belli oldu!

2-4 Ekim tarihleri arasında Antalya’da, 4-6 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek Antalya Film Forum’da ana jüriler, bu yıl gelen 206 başvuru arasından seçilen 27 projeyi değerlendirecek. Proje aşamasındaki uzun metraj filmlerin başvurduğu Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’na seçilen dokuz projeyi; “Goya, Carriere ve Buuel’in Hayaleti” dahil pek çok önemli festivalde gösterilen 10’dan fazla ödüllü filmin yapımcılığını veya ortak yapımcılığını üstlenen, Avrupa Film Akademisi Yönetim Kurulu üyesi, Latido Films’in direktörü, yapımcı Antonio Saura; yapımcısı olduğu “Saf” adlı filmi dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde gerçekleştiren, 2021’den bu yana Film Independent/Global Media Makers’ın desteğiyle hayata geçirilen m2 Film Lab Senaryo Geliştirme Atölyesi’nin direktörlüğünü yürüten yapımcı Selin Vatansever Tezcan ve Almanya-Türkiye ortak yapım fonu, uluslararası misafir sanatçı programları gibi çeşitli uluslararası programları yöneten, Medienboard Berlin-Brandenburg çatısı altında uluslararası ortak yapımların, belgesel ve deneysel projelerin fon yöneticisi Teresa Hoefert de Turégano değerlendirecek.

Çekimleri büyük ölçüde tamamlanmış projelere fon ve ağ kurma desteği sağlayan Kurmaca Work-in-Progress Platformu’nda yarışacak beş projeyi değerlendirecek jüriyi; belgesel film dergisi DOX’un kurucusu, 2001 yılından bu yana Berlinale Forum’un program yöneticisi ve küratörü Anna Hoffman; Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nda En İyi Film seçilen “Hayaletler” ve Visions du Réel’de dünya prömiyerini yapan “Mimaroğlu” filminin yapımcısı, Heimatlos Films’in kurucusu yapımcı Dilek Aydın ve Le Pacte’ta 13 yıl boyunca kıdemli satış yöneticiliğinin ardından 2022 yılında Kinology’nin uluslararası satış departmanının başına geçen Nathalie Jeung oluşturuyor.

Türkiye’nin ilk bağımsız belgesel destekçisi

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği ve bu yıl beş projenin yer aldığı Belgesel Work-in-Progress Platformu jürisi; Cenevre ve Brüksel merkezli Visions du Réel seçici kurul üyesi ve çevrimiçi belgesel platformu Tnk.fr’nin film programcısı Aurélien Marsais; IDFA, EFM, The Gotham, Black Film Space ve Sheffield DocFest gibi etkinliklerin Endüstri Program Danışmanı Charlotte Reekers ve Türkiye’nin ilk bağımsız belgesel destekçisi Yeni Film Fonu’nun eski yürütücüsü, 2021’den beri Berlinale Talents’ın Doc Station bölümünün direktörlüğünü yapan Zeynep Güzel’den oluşuyor.

Çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek

Antalya Film Forum’un, çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alacak olan ulusal uzun metraj bir filme destek olmak amacıyla verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için yarışacak üç proje; uluslararası prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan, en iyi film ve senaryo dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası ödüller alan “Köksüz” filmini yöneten, Netflix’te yayınlanan “Kulüp” isimli projeyi tasarlayan, BluTV için “The Affair” dizisini uyarlayıp yöneten, yönetmen ve drama danışmanı Deniz Akçay; "Karışık Pizza", "Ses" ve "Annemin Yarası" filmlerinin senaristi, "Doğum" ve "Ölüm" adlı yurtiçi ve yurtdışında çeşitli ödüller alan iki kısa filmin ortak senarist ve yönetmenliğini üstlenen, romanlarından "Karışık Kaset" sinemaya uyarlanan senarist, yönetmen ve sinema yazarı Uygar Şirin ile “Günyüzü”, “1 Gün 365 Saat”, “Soğuk Bir Sene”, “Tavşan İmparatorluğu”, “Güvercin”, “Koridor”, “Türkiye’de Arabesk Müziğin Tarihi” gibi projelerde yönetmen ve/veya yapımcılık yapan, Kulefilm’in ortak kurucusu, belgesel ve kurmaca bağımsız filmlere odaklanan ZKF’nin kurucusu yönetmen, yapımcı Zeynep Koray tarafından değerlendirilecek.

Seçilen beş projeyi değerlendirecekler

Dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle programa alınan üçüncü yılındaki Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda, Türkiye’de de uyarlanan “Menajerimi Ara” gibi Fransız popüler drama dizileri veya birçok ülkeye satılan “Apocalypse” isimli belgesel dizilerin yer aldığı France TV Dağıtım Başkan Vekili Julia Schulte; her yıl Fransa’nın Lille kentinde düzenlenen, Avrupa’daki TV profesyonelleri için önemli bir yere sahip Series Mania Forum İş Geliştirme Başkanı Leticia Godinho ve Ay Yapım’da 200 bölümün üzerinde dizinin ve çeşitli sinema filmlerinin yapımcılığını üstlenen, hem Türkiye’de, hem de gelişen pazarlarda kaliteli dizi ve film de üretmeyi amaçlayan FARO’nun kurucu ortağı, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP)’ın Yönetim Kurulu üyesi Yamaç Okur jüri olarak, seçilen beş projeyi değerlendirecekler.

Antalya Film Forum’da ödüller 4 Ekim’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

Antalya Film Forum’un geçen yıl başlattığı Forum+ bir dizi atölye, ustalık sınıfı ve konuşmayla 2-6 Ekim tarihleri arasında fiziki ve çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Katriel Schory’nin moderatörlüğünü yapacağı, İngiliz şirket Mister Smith’in uluslararası satış ve satın alma müdürü Antone Saliba, Amerikalı yapımcı Eleonora Granata Jenkinson, Arte France Sinema Genel Müdürü Olivier Pere, Medienboard Berlin-Brandenburg fonunun yöneticilerinden Teresa Hoefert De Turégano’nun konuşmacı olarak katılacağı “Film Nasıl Finanse Edilir?” başlıklı etkinlik 2 Ekim’de gerçekleşecek.

Amerikalı-Fransız oyuncu-yönetmen-yapımcı Jean-Marc Barr ve Türk oyuncu-yapımcı Damla Sönmez’in, deneyimli Amerikalı yazar-film eleştirmeni Deborah Young moderatörlüğünde ABD, Avrupa ve Türkiye’deki oyunculuk deneyimleri üzerine konuşacakları ustalık sınıfı 3 Ekim’de düzenlenecek.

3 Ekim’de gerçekleşecek “Dijital Platformlar: Ortak Beklentiler Neler?” başlıklı konuşmada ise senarist, yönetmen Deniz Akçay, yapımcı Yamaç Okur, Netflix Türkiye İçerik Direktörü Özge Bağdatlıoğlu ve BluTV İçerik ve Ticari Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz sektördeki ortak beklentiler üzerine sohbet edecekler.

Yapımcı Ayşe Durmaz, yazar Rana Denizer, yönetmen Zeynep Günay Tan, Armağan Lale moderatörlüğünde “Dizi Yapım Hikâyesi: Kulüp” başlıklı 4 Ekim’de düzenlenecek konuşmada Netflix Türkiye dizilerinden "Kulüp"’ün izleyiciyle buluşmadan önceki; yazım, yapım sürecini ilk ağızdan anlatacaklar.

Forum+ etkinlikleri 5 Ekim’den itibaren çevrimiçi gerçekleşecek. 5 Ekim’de yapımcı Burcu Melekoğlu ve IDFA Film Marketi yöneticisi Selin Murat “Belgeseller İçin Uluslararası Market Başvurusu Hazırlamak” adlı bir atölyede; yapımcı Emine Yıldırım ise “A’dan Z’ye Bütçelendirme” adlı konuşmada tecrübelerini paylaşacaklar.

6 Ekim’de Başka Sinema kurucusu Marsel Kalvo ve France TV Dağıtım Başkan Vekili Yardımcısı Renan Artukmaç, hedef kitle belirleme ve seyirciyle sinemacılar arasında köprü oluşturma konusunda düşüncelerini “Seyircim Kim?” başlıklı konuşmada paylaşırken, senaryo editörü Christian Routh, “Senaryo Danışmanıyla Çalışmak” başlığı altında deneyimli senaryo doktorlarıyla etkin ve uyumlu bir şekilde çalışmakla ilgili bilgiler verecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.