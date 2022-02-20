banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti
Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil

Antakya Medeniyetler Korosu EXPO’21 Hatay için Maltepe’de sahne aldı

Antakya Medeniyetler Korosu, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 1 Nisan’da başlayacak EXPO 2021 Hatay’ın tanıtımı için Maltepe’de konser verdi. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür Sanat 20.02.2022, 09:43
Antakya Medeniyetler Korosu EXPO’21 Hatay için Maltepe’de sahne aldı

Antakya Medeniyetler Korosu, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 1 Nisan’da başlayacak EXPO 2021 Hatay’ın tanıtımı için Maltepe’de konser verdi. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Antakya Medeniyetler Korosu, EXPO 2021 Hatay lansmanı kapsamında Maltepe’de konser verdi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da gerçekleşen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Müslüman, Hristiyan ve Museviler ile farklı mezheplere mensup Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri İstanbullulara unutulmaz anlar yaşattı.

“İnanıyorum ki Hatay’ımıza, ülkemize çok büyük katkılar sunacaklar”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı konuşmada, “Expo Hatay projesi için buradayız. Öncelikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanını ve tüm ekibini kutluyorum. Gerçekten güzel bir projenin altına imza attılar. Daha önce de İstanbul’da bir lansmanları vardı, oraya da katıldım. Tüm Türkiye’yi dolaşıyorlar. Ve inanıyorum ki Hatay’ımıza, ülkemize çok büyük katkılar sunacaklar. Darısı Maltepe’nin başına diyorum” dedi.

“Medeniyetler Koromuzun konseriyle tüm Türkiye’yi Hatay’a davet edeceğiz”

Programa katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “İstanbul’da bu ikinci lansmanı yapıyoruz. Bir Avrupa Yakası’nda yaptık, şimdi Asya yakasındayız. Sağ olsun Maltepe Belediye Başkanımız Ali Bey’le birlikte yapıyoruz. Bu salona ve buradaki organizasyona destek veriyor. Az önce künefeyle başladık, ağzımızı tatlandırdık ve biraz sonra da bizim Medeniyetler Koromuzun konseriyle tüm Türkiye’yi Hatay’a davet edeceğiz. Program güzel gidiyor. Ankara’da yaptık, Hatay’da yaptık. İstanbul’da ikincisini yapıyoruz. Büyükşehirlerimizi gezip Hatay’daki bu Türkiye’de son yıllarda yapılacak en büyük organizasyonun tanıtımını yapıyoruz” diye konuştu.

“Hatay artık festivaller, fuarlar merkezi olacak”

Başkan Savaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne en son hediye ettiği emanet bıraktığı coğrafyadayız. Bu coğrafya çok nazik, jeostratejik, jeopolitik bir coğrafya. 10 yılı aşkına yakın komşumuzda kan, gözyaşı var, kardeş kanı dökülüyor. Biz artık oralara barış gelsin istiyoruz, huzur gelsin istiyoruz. İnsanlar gelecek adına umutlu olsun, gelecek adına mutlu olsun ve hayaller kurabilsin istiyoruz. Bu nedenle EXPO’yu yapıyoruz. Hatay artık festivaller, fuarlar merkezi olacak.” ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş öncülüğünde Hatay’ın meşhur tatlılarından Hatay künefesi de protokolün elinden şerbetle buluştu.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Beşiktaş 26 41
6. Alanyaspor 25 40
7. Fenerbahçe 25 40
8. Hatayspor 25 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 24 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 25 43
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Tottenham 23 39
8. Wolverhampton Wanderers 23 37
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Atletico Madrid 25 42
5. Villarreal 25 39
6. Barcelona 23 39
7. Real Sociedad 23 38
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 23 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14