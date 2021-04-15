Anneler soruyor, uzmanlar cevaplıyor

Çocuklar ülkesi KidZania İstanbul, çocuk gelişimi konusunda ebeveynlerin en çok merak ettiği sorulara alanında uzman isimlerle yanıt arıyor.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, ‘KidZania Anneleri’ sohbetleri kapsamında çocuk gelişimiyle ilgili alanında uzman isimleri ağırlamaya devam ediyor. Uzman isimler, annelerin en çok merak ettiği sorulara cevap veriyor. Sağlıklı bireyler yetiştirmek için gerekli bilgilerin paylaşıldığı sohbetlerde uzmanlar, Çocuklar Ülkesi’nin Youtube hesabı üzerinden sağlık, beslenme, çocuklarla iletişim ve ekran bağımlılığı konularında ebeveynlerle buluşuyor.

Ebeveyn ve çocuk iletişimi konusunda Uzman Dr. Kerem Dündar, çocuk diş sağlığı konusunda Pedodonti Uzmanı Neşve Kayabaşoğlu, ekran bağımlılığıyla ilgili Klinik Psikolog Nazende Öksüz Özdemir ve çocuk beslenmesiyle ilgili Sağlıklı Beslenme Uzmanı Taylan Kümeli annelere çocuk sağlığı ve gelişimiyle ilgili bilgiler paylaşıyor. KidZania Anneleri Sohbetleri, Çocuklar Ülkesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden ebeveynlerle buluşuyor.