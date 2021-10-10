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Ankara’nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya’da Koray Avcı konseriyle kutlandı

Ankara’nın başkent seçilmesinin 98’inci yılını Ekim ayına düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlamayı planlayan Çankaya Belediyesi, Koray Avcı konseriyle başladığı kutlamalarda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür Sanat 10.10.2021, 09:17
Ankara’nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya’da Koray Avcı konseriyle kutlandı

Ankara’nın başkent seçilmesinin 98’inci yılını Ekim ayına düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlamayı planlayan Çankaya Belediyesi, Koray Avcı konseriyle başladığı kutlamalarda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın başkent oluşunun 98’inci yıldönümü nedeniyle gerçekleştireceği programların ilkine sanatçı Koray Avcı’nın konseriyle başladı. Kendisini dinlemeye gelen binlerce vatandaşa seslendirdiği şarkılarla muhteşem bir gece yaşatan Avcı, müzikseverlerin kendisine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı şükranlarını iletti. Sahne aldığı süre boyunca yaptığı esprili konuşmalarıyla eğlenceli anlar da yaşatan Avcı, desteklerinden ötürü Çankaya Belediyesine de teşekkür etti.

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