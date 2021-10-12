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Ankara’nın Başkent oluşu görkemli bir törenle kutlanacak

Mamak Belediyesi, Ankara’nın Başkent oluşunun 98’inci yıl dönümü görkemli bir şölenle kutlayacak. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde Mamak Belediyesi Orkestrası’nın seslendireceği ‘Ankara Türküleri Konseri’ ile başlayacak olan şölenin ardından düzenlenecek fener alayı ile Mamak sokakları ışıl ışıl olacak. Millî egemenliğimizin sembolü olan Başkent’te, 13 Eylül saat 19.00’ da başlayacak olan muhteşem konser, halk oyunları ekibinin gösterileriyle Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Kültür Sanat 12.10.2021, 10:49
Ankara’nın Başkent oluşu görkemli bir törenle kutlanacak

Mamak Belediyesi, Ankara’nın Başkent oluşunun 98’inci yıl dönümü görkemli bir şölenle kutlayacak. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde Mamak Belediyesi Orkestrası’nın seslendireceği ‘Ankara Türküleri Konseri’ ile başlayacak olan şölenin ardından düzenlenecek fener alayı ile Mamak sokakları ışıl ışıl olacak. Millî egemenliğimizin sembolü olan Başkent’te, 13 Eylül saat 19.00’ da başlayacak olan muhteşem konser, halk oyunları ekibinin gösterileriyle Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Ankara Türküleri Konseri’nde buluşalım

Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara’nın, başkent oluşunun 98’inci yıl dönümünde tüm Mamaklıları konserde buluşmaya davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Millî ve tarihî tüm emanetleri özenle muhafaza ederek ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara’nın Başkent oluşunu yürekten kutluyor, bu onurlu ve anlamlı günde tüm hemşehrilerimizi Ankara Türküleri Konserine ve fener alayımıza davet ediyorum” dedi.

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