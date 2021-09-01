Ankaralılar Derneği’nin Kültür Gezileri İstanbul ile Başladı

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Kültür Gezileri projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk gezi durağı İstanbul oldu.

Kültür Gezileri kapsamında İstanbul’a gelen AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri aileleri ile birlikte İstanbulun tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Hz Eyüp Sultan ziyareti ile başlayan gezi Pierre loti tepesi, Mahmut Hüdai Hz Türbesi, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya Camii, Boğaz turu, Kız Kulesi, çarşı gezisi ve Çamlıca Camii ardından sona erdi.