Ankara’da Samsun standına yoğun ilgi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden eğlenceli stant ve oyun alanları gençlerin ilgi odağı oldu.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan Gençlik Festivali’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı. Festivalde, Büyükşehir Belediyesi hazırladığı stantlarda faaliyetlerini sergileyip, hizmetlerini anlatırken, bölgenin yöresel lezzetlerini de ziyaretçilere sundu.

21 Kasım’a kadar sürecek olan festivalde konserler, söyleşiler, tiyatro, sinema gösterileri, yarışmalar, sertifikalı eğitimler, sergi, grafiti ve daha birçok sürpriz faaliyetler yer aldı. “Tam Bana Göre Festival” adıyla gençlere yönelik gerçekleşen festivalde açılan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin standı ilk günde büyük ilgi gördü. Standı ziyaret edenler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da yer aldı.

Samsun’dan görsellerin ve yöresel el sanatları ürünlerinin yer aldığı stantta ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevlilerince nokul, kıvratma fındık gibi yöresel ürünler ikram edildi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, oldukça nitelikli ve etkili bir festival alanı olduğunu belirterek, “Bu festival alanında gençler için her türlü etkinlik şu anda yoğun biçimde sürüyor. Biz de özellikle Büyükşehir Gençlik Hareketi olarak bu festivale katıldık, standımızı açtık. Geleneksel oyunlar özelikle büyük ilgi görüyor. Bunun yanında kenevir dokumalarından ortaya çıkan çalışmalarımız ilgi görüyor. Bu anlamda gençler kadar heyecanlıyız. Festival süresince Ankara’dan Türkiye’ye ses vermeye devam edeceğiz” dedi.