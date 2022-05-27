Ankara’da Maksim Vengerov rüzgarı esecek

Dünyanın başarılı keman virtüözleri arasında gösterilen Maksim Vengerov, Başkent Kültür Yolu Festivali’nin açılış konserinde CSO ADA ANKARA’da sahne alacak.

Dünyanın başarılı keman virtüözleri arasında gösterilen Maksim Vengerov, 29 Mayıs akşamı Başkent Kültür Yolu Festivali’nin ilk konserinde CSO ADA ANKARA’da Başkentli müzikseverlerle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Cemi’i Can Deliorman yönetiminde dinleyici huzuruna çıkacağı konserde, müzisyen kardeşler Özcan Ulucan ve Birsen Ulucan viyola ve piyano performanslarıyla Vengerov’a eşlik edecek. Vengerov, Özcan ve Birsen Ulucan, Beethoven’ın keman, çello ve piyano için bestelediği üçlü konçertoyu icra edecek. Ankaralı müzikseverlere gerçek bir klasik müzik ziyafeti sunması beklenen konserde, besteci ve müzik eğitimcisi Ulvi Cemal Erkin’in “Köçekçe” başlıklı başyapıtı açılış eseri olarak çalınacak. Antonn Dvok’ın “Yeni Dünyadan” başlıklı 9. Senfonisi de konserde bulunan eserler arasında yer alıyor.