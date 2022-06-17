Ankara’da geleneksek kadın kıyafeti “Çinti” yarışması

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde geleneksek kadın kıyafeti olan “Çinti”, düzenlenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kadın kıyafeti Çinti, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde düzelenen yarışma ile gün yüzüne çıkarıldı. Elmadağ Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmada, geleneksel kıyafetleri giyen anne ve kızları ilçe meydanında boy gösterdi. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu.