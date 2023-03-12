Ankara’da depremzede çocuklara tiyatro gösterisi

Ankara’da misafir edilen depremzede çocuklara Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinesinde tiyatro gösterisi yapıldı.

Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde misafir edilen depremzede çocuklar için Bambu Tiyatro oyuncuları tarafından tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatroda çocuklara ’Kırmızı Başlıklı Kız’ oyunu sahnelendi.