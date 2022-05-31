Ankara’da ’Cuma İş Çıkışı’nda yeni türkü sahnede

İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı açık hava konserleri izleyicilerin yoğun talebi nedeniyle Ankara ve İzmir’e taşınıyor.

İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı açık hava konserleri izleyicilerin yoğun talebi nedeniyle Ankara ve İzmir’e taşınıyor. Konser, 3 Haziran’da Türkiye İş Bankası’nın Ankara Söğütözü’ndeki Teknoloji ve Operasyon Merkezi’nin (ATOM binası) servis alanında Yeni Türkü seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ücretsiz gerçekleşecek konserde Yeni Türkü, sevilen şarkılarını Ankaralı sevenleri için söyleyecek. 3 Haziran Cuma saat 18.00’de DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 18.30’da konserle devam edecek.

17 Haziran’daki “Cuma İş Çıkışı”nda ise İzmir Kültürpark’ta 70’li yılların funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan Hey! Douglas sahne alacak. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konser ile devam edecek.