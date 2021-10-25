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Ankara Manzarası belgeselinin galası ATO’da yapıldı

Ankara’nın 18’inci yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yapısını ortaya koyan ve Hollanda Amsterdam’da bulunan Rijkmuseum’dan alınıp getirilerek Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenen “Ankara Manzarası” tablosunun yapılış, belirlenme ve içeriğinin detaylarıyla anlatıldığı belgeselin gala gösterimi, Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde yapıldı.

Kültür Sanat 25.10.2021, 13:55
Ankara Manzarası belgeselinin galası ATO’da yapıldı

Ankara’nın 18’inci yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yapısını ortaya koyan ve Hollanda Amsterdam’da bulunan Rijkmuseum’dan alınıp getirilerek Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenen “Ankara Manzarası” tablosunun yapılış, belirlenme ve içeriğinin detaylarıyla anlatıldığı belgeselin gala gösterimi, Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde yapıldı.

ATO, Hollanda Büyükelçiliği, Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) desteği ile gerçekleştirilen “Ankara Manzarası” belgeseli çok sayıda Başkentli tarafından ilgiyle izlendi. Galanın açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara Ticaret Odası olarak, tablonun Başkentliler tarafından görülebilmesi için 2018 yılında, Hollanda’dan Ankara Rahmi Koç Müzesi’ne getirilmesine, sigorta sorumluluğunu üstelenerek katkı sağladıklarını söyledi. Aktay, “Temennimiz, bizi köklü tarihimizin parlak döneminden kesitlerle buluşturan bu kıymetli tablonun kalıcı ikametgâhının Ankara olmasıdır. Derin inceleme ve arşiv taramasıyla “Ankara Manzarası” tablosuna dair belgeseli hazırlayarak, kültür hazinemize önemli bir katkı yapılmasını çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerel değerlerin kalkınmada daha fazla pay alması gerektiğine inandıklarını ve bu nedenle coğrafi işaretli ürünler konusunda çalışmalar yürüttüklerini, Ankara Keçisi Tiftiği’nin de bu çalışmalardan biri olduğunu kaydeden Aktay, “Ankara Manzarası tablosu, Ankara Keçisi tiftiğinin yüzyıllar boyunca Ankara’nın ekonomik ve sosyal yaşamında belirleyici olduğunun ispatı niteliğindedir. Ankara ticaretini temsil eden bir kuruluş olarak şehrimizin bu değerini günümüzde de ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. ATO olarak geçtiğimiz ay Ankara Keçisi Tiftiği’ne coğrafi işaret tescili almış olmanın mutluluğu içindeyiz. Tablonun ve belgeselin Başkentimizin kültürden ticarete kadar her alanda ilerlemesine, gelişmesine ve canlanmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Belgesel Ankara dışından izleyiciye de hitap edecektir”

Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate açılışta yaptığı konuşmasında tablonun Ankara’yı gösteren en eski eser olma niteliğine değindi. Tabloyu Ankara’ya ilk getirdiklerinde 2 yıllık sergilenme süresine sahip olduğunu dile getiren Büyükelçi Yardımcısı Weststrate, “Bundan 3 yıl önce tabloyu Ankara’ya getirdiğimiz için çok sevinmiştik. Şu an tablo hala Ankara’da ve umarım daha da uzun kalacaktır. Tablonun Ankara’da kalmaya devam etmesi sürecinde destek vermeye hazırız. Tablo beklemediğimiz bir yankı oluşturdu. Tabloya dair pek çok aktivite ve faaliyetler oluşturuldu.. Bu belgeselde sadece öğrenci ve çocuklarla sınırlı kalmayıp çok daha geniş bir kitleye ulaşacak, Ankara dışından izleyiciye de hitap edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“Belgesel eski Ankara’ya dair ön yargıları kıracak”

Ankara Manzarası Belgeseli Yapımcısı ve Yönetmeni Muhammed Murat Arslan, konuşmasında Türkiye’de kültürel ve oluşturucu ekonominin, Ankara Manzarası tablosu gibi eserlerle gelişebileceğine değinerek Ankara’nın marka kent olmasında yeni fikir ve araçların da önünü açacağını söyledi. Arslan, “Esasında Cumhuriyeti kuran kadroların Ankara’yı seçmesindeki en büyük nedenlerden bir tanesi Ankara’nın tarihi derinliği fakat biz bunu ıskalıyoruz. Eğer Ankara’yı başkent yapmak bilinçli bir tercihse, Ankara Manzarası tablosu da bunun en güzel vesikası olmuştur. Belgeselde eski Ankara’ya dair ön yargıların kırılmasına öncülük ederek Başkentin köklü tarihini görünür kılmak istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından belgesele katkı sağlayan, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Prof. Dr. Zahide İmer, Dr. Feyza Akder’e, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, AKK Yürütme Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Lale Özgenel ve Aysu Fatma Kuştaş ile AKK Kale Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici birer plaket takdim etti.

Galaya AKK Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Anadol, Gökyay Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Birten Gökyay ile çok sayıda davetli de katıldı.

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