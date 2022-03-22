Ankara Kalkınma Ajansı’ndan “Gölleriyle Ankara” sergisi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen “Gölleriyle Ankara” fotoğraf yarışması sergisi, Armada Alışveriş Merkezi’nde açıldı.

Ankara’nın doğal ve baraj göllerinin fotoğraflanarak görsel arşiv oluşturulması ve ilin doğa turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlaması hedefiyle yapılan “Gölleriyle Ankara” yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, 21-27 Mart tarihleri arasında Armada Alışveriş Merkezi’nde sergilenecek.

Ankara’ya yönelik iç ve dış turizmin canlandırılması, yerli ve yabancı turistlerin Ankara’nın doğal güzelliklerini tanımaları amacıyla Dünya Su Günü’nde açılışı gerçekleştirilen sergide, Ankara’nın sahip olduğu doğal ve yapay su kaynakları ile su altı güzellikleri, su ile insan ilişkisi anlatıldı.