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Ankara Kalesi içerisinde yürütülen restorasyon tüm hızıyla devam ediyor

Ankara Kalesi İç Kale’de 2019 yılında başlatılan “Sokak Sağlıklaştırma Projesi”ne tüm hızıyla devam ediliyor. Proje tamamlandığında 222 adet tarihi yapı sağlıklı görünüme kavuşacak.

Kültür Sanat 17.04.2022, 11:50
Ankara Kalesi içerisinde yürütülen restorasyon tüm hızıyla devam ediyor

Ankara Kalesi İç Kale’de 2019 yılında başlatılan “Sokak Sağlıklaştırma Projesi”ne tüm hızıyla devam ediliyor. Proje tamamlandığında 222 adet tarihi yapı sağlıklı görünüme kavuşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Ankara Kalesi İç Kale Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile koruma altına alınan tarihi evler sağlamlaştırılarak daha yaşanır bir hale getiriliyor. Bu konuda restorasyonda gelinen aşama hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgiler veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, evlerin işlevini değiştirerek Ankara’nın tarihine ve turizmine katkı sağlamasını düşündüklerini açıkladı. Ödemiş, kale restorasyonunu yaparken içeride devam eden yaşama hiçbir şekilde müdahale edilmediğini, aksine burada bir değer oluşacaksa hep birlikte oluşturulacağını vurguladı.

“Biz bunu salt bir restorasyon olarak da görmüyoruz”

Ankara Kalesi’nin Ankara için çok önemli bir simge olduğunu hatırlatan Başkan Ödemiş, kalenin en önemli özelliklerinden birinin içerisinde yaşam olduğunu söyledi. Kalenin restorasyon çalışmalarına 3 etaptan oluşmak üzere 2019 yılında başladıklarını hatırlatan Ödemiş, “1’inci etapta yaklaşık 90 civarında tescilli ve tescilsiz olmak üzere toplam konutun restorasyon çalışmasını tamamladık. 2’nci etapta 77 konutun yaklaşık yüzde 40’ının restorasyon çalışmalarını bitirdik. 3’üncü etap 54 konutumuzun da proje çalışmalarına başladık. 2022 yılı içerisinde 3. etabın proje çalışmasını tamamlarız. Önümüzdeki yıl da 3’üncü etabın restorasyon çalışmalarını bitirmek suretiyle. Böylece Başkanımızın ilk 5 yıllık döneminde söz vermiş olduğu gibi Ankara Kalesi içerisindeki tarihi eski Ankara evlerinin tamamını restore etmiş oluruz. Ama biz bunu salt bir restorasyon olarak da görmüyoruz. Buradaki restorasyonla birlikte bu evlerin işlevini de değiştirerek Ankara’nın kültür turizmine, tarih turizmine, arkeoloji turizmine katkı yapmasını, orada yaşayan Ankaralı hemşehrilerimizin bu vesileyle de sosyo-ekonomik kültürel gelişimine de önemli bir destek olarak jeneratör görevi görmesini de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burada yaşayan insanlardan herhangi bir ücret almıyoruz, kimseyi yerinden etmiyoruz”

Ankara Kalesi İç Kale’de restorasyonu yapılan evlerde halen insanların yaşadığını ve o insanlardan herhangi bir ücret almayarak yerinden etmediklerinin altını çizen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Ödemiş, “Burada yaşayan insanlarımızın evlerini restore ediyoruz ama bunu yaparken kesinlikle onlardan herhangi bir ücret almıyoruz, tamamıyla belediye kaynaklarıyla bunu yapıyoruz. Kimseyi yerinden etmiyoruz. Buradaki yaşayan, yıllarca buranın tüm örfünü, adetini, geleneğini, göreneğini sürdürmüş olan o sosyolojiyi, o hemşehrilerimizi bir başka yere götürmek değil tam aksine onlarla beraber buradaki nitelikli yapıyı ayağa kaldırmayı, burada bir eğer restorasyon sonucunda değer oluşacaksa ki oluşacak. Buranın ekonomik, kültürel hayatına ve turizm potansiyeline destek verecekse ki verecek. O zaman diyoruz ki burada yaşayan, buranın çilesini kahrını çeken Ankaralı hemşehrilerimiz bundan da nasiplensin diye projemizi buna göre kurguladık” diye konuştu.

“Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim”

Ödemiş, son olarak restorasyon sırasında hiçbir vatandaşın mağdur olmadığını şu sözlerle kaydetti:

“Başkanımız Mansur Bey’in talimatı şu oldu bu işe başlarken; ‘Kesinlikle kimse mağdur olmasın, kimse yerinden edilmesin’ dedi. Buna özen gösteriyoruz. Şu anda 200’ün üzerinde konut tüm alanda yapacağımız ki yaklaşık yarısından fazlası tamamlandı. Şu ana kadar kesinlikle hiçbir vatandaşımızın mağdur olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim. Kimseden bir şikayet olmadığı gibi gezerken de hakikaten gururla geziyoruz.”

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