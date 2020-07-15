Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden 15 Temmuz’a özel sergi

ANKARA (İHA) – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hareketli Afiş ve Resim Artırılmış Gerçeklik Sanal Sergisi” açıldı.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün 4. Yıl ödümünden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hareketli Afiş ve Resim Artırılmış Gerçeklik Sanal Sergisi” açıldı. Sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ruhunu sanal sergi ortamına taşıyor. Sergi içeriğinde resimler, afişler ve hareketli afişler yer alıyor. Hareketli afiş, anlatım yöntemi olarak sinematografik öğeleri barındıran kısa süreli ve kesintisiz videolardan oluşan, aynı zamanda afişin güçlü anlatım gücüne sahip grafik ürünler olduğu dikkat çekildi.

Pandemi süreci dolayısıyla dolasıyla açılan artırılmış gerçeklik sanal sergisi ile, sanatçıları ve sanatseverleri gerçeğe en yakın hali ile buluşturmak amaçlanıyor. Kullanılan sanal sergi platformu ile izleyiciler sergi içerisinde ister mobil cihazıyla, isterse bilgisayarıyla isterse de sanal gözlüğü ile gezebiliyor. Sanal gözlük ile sergiyi izleyen sanatseverler tıpkı bir sergi salonunda sergi izliyormuş gibi bir deneyimle karşılaşıyor.