Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden 15 Temmuz’a özel sergi
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ TARAFINDAN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ HAREKETLİ AFİŞ VE RESİM ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK SANAL SERGİSİ” AÇILDI.
ANKARA (İHA) – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hareketli Afiş ve Resim Artırılmış Gerçeklik Sanal Sergisi” açıldı.
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün 4. Yıl ödümünden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hareketli Afiş ve Resim Artırılmış Gerçeklik Sanal Sergisi” açıldı. Sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ruhunu sanal sergi ortamına taşıyor. Sergi içeriğinde resimler, afişler ve hareketli afişler yer alıyor. Hareketli afiş, anlatım yöntemi olarak sinematografik öğeleri barındıran kısa süreli ve kesintisiz videolardan oluşan, aynı zamanda afişin güçlü anlatım gücüne sahip grafik ürünler olduğu dikkat çekildi.
Pandemi süreci dolayısıyla dolasıyla açılan artırılmış gerçeklik sanal sergisi ile, sanatçıları ve sanatseverleri gerçeğe en yakın hali ile buluşturmak amaçlanıyor. Kullanılan sanal sergi platformu ile izleyiciler sergi içerisinde ister mobil cihazıyla, isterse bilgisayarıyla isterse de sanal gözlüğü ile gezebiliyor. Sanal gözlük ile sergiyi izleyen sanatseverler tıpkı bir sergi salonunda sergi izliyormuş gibi bir deneyimle karşılaşıyor.
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|2. Trabzonspor
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|32
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|32
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|32
|32
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|32
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|Takımlar
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|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
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|7. Sheffield United
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|8. Tottenham
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|9. Arsenal
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|50
|10. Burnley
|35
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|11. Everton
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|12. Southampton
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|44
|13. Newcastle
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|14. Crystal Palace
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|15. Brighton
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|16. West Ham
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|34
|17. Watford
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|34
|18. Bournemouth
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|19. Aston Villa
|35
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|20. Norwich City
|35
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
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|2. Barcelona
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|79
|3. Atletico Madrid
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|4. Sevilla
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|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
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|54
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|36
|51
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|10. Granada
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|50
|11. Osasuna
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|13. Real Betis
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|41
|14. Real Valladolid
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|39
|16. Celta de Vigo
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|17. Deportivo Alaves
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|18. Leganés
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|19. Mallorca
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