Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Müzesi’nde konser verecek

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Müzesi, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun konserine ev sahipliği yapacak.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Müzesi Protokol Bahçesi’nde konser verecek.

Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde, 5 Haziran Pazar akşamı saat 20.00’da başlayacak konserde, Türk müziği sanatçıları birçok eser seslendirecek. Biletleri satışta olan konser, “Şarkılarla Başkent Kültür Yolu Buluşması”nın etkinliklerinden biri olarak organize edildi.

Cumhuriyet Müzesi Protokol Bahçesi’nde sahne alacak olan Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk ve Sadettin Kaynak ve daha pek çok sanatçının eserlerini yorumlayacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu şarkı ve türküler de konser repertuvarında yer alacak.

Saz sanatçılardan oluşan geniş bir müzisyen kadrosunun eşlik edeceği konserde, Bekir Ünlüataer, Elif Zehra Güreşçi, Gizem Coşkun, Suat Kılıç, Turgut Karadeniz ve Umut Akyürek solist olarak sahne alacak.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konserinin biletleri Biletinial’dan temin edilebilecek.