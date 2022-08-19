Ankara Büyükşehir’den Ankara Kalesi surlarında oluşan çatlakla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi surlarında oluşan çatlakla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “2863 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre yetki Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bakanlık tarafından sur duvarlarının rölöve, restitüsyon ve inşaat projeleri hazırlanmış olup, bu proje Koruma Kurulunca onaylanmıştır. Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, restorasyon uygulaması başlayıncaya kadar Ankara Büyükşehir Belediyesinin ’vatandaşların can ve mal güvenliğine ilişkin tedbir alması’ kararı almıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu karara istinaden ANFA Güvenlik görevlileri ve diğer önlemler ile güvenlik tedbirlerini uygulamaktadır. Belediyemiz ayrıca Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde ve Belediye Meclisimizde karar almak suretiyle bir protokol çerçevesinde restorasyon çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu resmi yazıyla bildirmiştir” denildi.