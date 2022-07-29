Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Toplu Sünnet Şöleni” için geri sayım başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Toplu Sünnet Şöleni” için geri sayım başladı. Özel bir hastanede hijyenik ve konforlu bir ortamda uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen sünnet işlemine Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Toplu Sünnet Şöleni” öncesi hazırlıklar devam ediyor. Başkentli ailelerin yoğun ilgi gösterdiği sünnet şöleninde, operasyonlar hijyenik ve konforlu bir ortamda uzman hekimler tarafından gerçekleştiriliyor.

ABB tarafından bin çocuk ücretsiz sünnet ettiriliyor

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu yıl 6-12 yaş grubundaki bin çocuk için sünnet şöleni düzenleyecek olan ABB, 1 Temmuz tarihinden itibaren sünnet başvurularını almaya başlarken hastanede uygulanan sünnet işlemleri için ücretsiz ulaşım imkanı da sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürü Fatih Karaşahin ise, sünnet şöleni ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl düzenlediğimiz sünnet organizasyonumuzu eşsiz bir konforla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çocuklarımızın hastane ortamında ayrıştırıp sadece kendilerini hizmet veren bir kapıdan içeri alarak ebeveynleri refakatinde odalarında ağırlıyoruz. Sünnet operasyonu tamamlandığında ise servislerimiz ile adreslerinden aldığımız gibi yine vatandaşlarımızı servislerimiz ile bölgelerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Ağustos ayı sonu gibi düzenlemeyi planladığımız sünnet şöleni ile de çocuklarımızın hediyelerini takdim edip ailelerimizin bu özel günlerini anlamlandırmaya çalışacağız.”

Aileler bu hizmetten memnun

Kardeşini sünnet ettirmeye gelen Beşinur Sütçüoğlu ABB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sünnet şöleni öncesi yaşadıkları heyecanı şu sözlerle ifade etti:

“Kardeşimi sünnet ettirmeye getirdim. Kayıt yaptırdık ve sünnet odasına gittik. Gayet konforlu bir süreç geçirdik. Uzman doktorlara kardeşimi teslim etmekten dolayı içimiz de rahattı.”

Şükrü Akbayır ise sünnet işleminin hijyenik bir ortamda gerçekleştiğini belirterek “Kendim dışarıda sünnet ettirseydim bana çok külfet olacaktı. Ulaşımımızı bile sağladılar. Hijyenik ortamda çocuğumuzu sünnet ettirdik. Büyükşehir’e teşekkür ediyorum bu imkan için” diye konuştu.

Yiğit Burak Sütçüoğlu ise doktorların iyi davrandığını bildirerek, “Ben hastaneye ilk geldiğimde çok korktum. Sünnet yerine çıktım çok heyecanlandım herkes ağlıyordu ben de tedirgin oldum. Doktorlar iyi davranınca korkum biraz geçti. Şimdi bittiği için mutluyum” dedi.