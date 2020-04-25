Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
kapalı
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498

Anıt Müze meraya döndü

IĞDIR’DA BULUNAN SOYKIRIM ANIT VE MÜZENİN ÇİM BİÇME İŞİ KOYUNLARA BIRAKILDI.

Anıt Müze meraya döndü

IĞDIR’DA BULUNAN SOYKIRIM ANIT VE MÜZENİN ÇİM BİÇME İŞİ KOYUNLARA BIRAKILDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:28
0 Okunma
Anıt Müze meraya döndü

Iğdır’da bulunan Soykırım Anıt ve Müzenin çim biçme işi koyunlara bırakıldı.

Baharın gelmesiyle birlikte Kılıçlar Anıtı bahçesinde uzayan çimlerin biçilmesi işi, çim biçme makinesi yerine koyunlara bırakıldı.

Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıt ve Müzesi, eski adıyla Iğdır Soykırım Anıt ve Müzesi Korona virüs nedeniyle ziyarete kapatılmıştı. 1915-1920 tarihleri arasında bölgede yaşayan Ermenilerin Türklere karşı uyguladığı saldırıları sembolize eden Anıt Müzenin bahçesinde otlayan koyunları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Anıt Müze bahçesinde otlayan koyunları gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen Mikail Bekir isimli vatandaş, “Soykırım Anıt Müze bahçesinde bulunan çimlerin biçilmesi makine ile yapılması gerekiyor. Yeşeren çimleri koyunların çekip kökten çıkartması toprağa zarar veriyor ve eko sistemi bozuyor. Burada otlayan koyunlar çimleri kökten çıkartırken, tırnakları ise zemini bozuyor. Yani buraya çim biçme makinesi lazım koyun değil. Çim biçme makinesi ile biçilse daha iyi olurdu” dedi.

“Burası yayla veya mera değil ki”

Buranın Anıt Müze olduğuna değinen Mikail Bekir, “Teknoloji varken koyunları burada otlatmak çok yanlış. Burası yayla veya mera değil ki koyunlar otlasın. Anıtın görüntüsünü bozuyor. Bence iyi bir iş yapılmamış” ifadelerini kullandı.

“Koyunlar çim ve ağaçlara zarar veriyor”

Anıt Müze yetkilileri tarafından çobanın koyunları ile birlikte getirildiğini ifade eden Mikail Bekir, “Kılıçlar Anıtı görevlileri bu hayvan sahibini çağırdı. Hayvan sahibi kendi kafasına göre buraya girip hayvanları burada otlatamaz her halde. Evim karşıda olduğu için kendi gözümle gördüm ve şahit oldum” şeklinde konuştu.

Üzerinden bir ay geçmesine rağmen Anıt Müze kapısına asılan bilgilendirme notunda ise “30 Mart Pazartesi gününe kadar ziyarete kapatılmıştır” yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER
LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER
Uşaklı tiyatro oyuncuları ‘korona virüs’ tiyatrosunu sosyal medyadan seyircilere ulaştırdı
Uşaklı tiyatro oyuncuları ‘korona virüs’ tiyatrosunu sosyal medyadan seyircilere ulaştırdı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim