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Anıl Piyancı ve Emrah Karakuyu'dan yeni şarkı: Yürüyoruz Yana Yana

Son yılların en çok sevilen ve dinlenen rap sanatçılarından olan Anıl Piyancı, uzun yıllardır birlikte şarkılar yayımladığı Emrah Karakuyu ile yeniden bir araya gelerek “Yürüyoruz Yana Yana”yı Universal Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle paylaşıyor.

Kültür Sanat 10.10.2020, 10:15 10.10.2020, 10:17
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Anıl Piyancı ve Emrah Karakuyu'dan yeni şarkı: Yürüyoruz Yana Yana

Anıl Piyancı ve Emrah Karakuyu'nun yeni iş birliği “Yürüyoruz Yana Yana”yı dijital platformlar üzerinden dinlemek ve satın almak için: https://UMGTurkey.lnk.to/yuruyoruz-yana-yana

Sözleri Anıl Piyancı ve Emrah Karakuyu'ya ait olan şarkının bestesi ise Fatih Aslancan, Can Volkan, Anıl Piyancı ve Emrah Kayakuyu tarafından yapıldı. Aranje ve miksi Can Volkan tarafından yapılan “Yürüyoruz Yana Yana”nın mastering işlemini Lex Barkey üstlendi.

Anıl Piyancı Hakkında

2006’dan bu yana çalışmalarıyla kitlesini genişleten ve ülkenin en çok dinlenen sanatçılarından biri olan Anıl Piyancı, 2006’da, yani 16 yaşında ”Yeşil Oda” ismi ile bilinen rap müzik stüdyosunu kurdu ve o günden sonra kendini tamamen müziğe adadı. Kurulduğu dönemde Türkiye’nin tek rap müzik stüdyosu olarak çalışan Yeşil Oda’nın, Türkiye’deki hip hop kültürünün gelişimine katkısı da oldukça büyük oldu.

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