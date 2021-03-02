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Angelina Jolie’nin Churchill tablosu rekor fiyata satıldı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin sahibi olduğu, İngiltere'nin efsane başbakanı Winston Churchill'in savaş sırasında yaptığı tek manzara resmi olan 'Koutoubia Camii Kulesi' tablosu, 8.3 milyon sterlinlik rekor fiyata satıldı.

Kültür Sanat 02.03.2021, 14:09
2003
Angelina Jolie’nin Churchill tablosu rekor fiyata satıldı

İkinci Dünya Savaşı sırasında  İngiltere eski Başbakanı  Winston Churchill’in resme aldığı ve ABD Başkanı Franklin D.Roosevelt’e hediye ettiği daha sonra da  Angelina Jolie’nin koleksiyonuna giren tablo 8.3 milyon sterlinlik rekor fiyatla alıcı buldu.

Jolie Family Collection tarafından 1 Martta 8 milyon 300 bin sterline satılan “Tower of Koutoubia Mosque” (Koutoubia Camii Kulesi) adlı eser, dünya tarihine damgasını vuran İngiltere’nin eski başbakanı Winston Churchill’in ilham aldığı yer olan Fasın Marakeş kentinde gün batımının uzun gölgeleri ve sıcak tonlarını içeriyor.

Churcill’in nadir eserleri arasında yer alan tablo Churcill tablosu olarak biliniyor.

Jolienin eski eşi Brad Pitt, Churchill’in gün batımı betimlemesi olan tabloyu, 2011’de Jolie’ye hediye olarak satın almıştı.

2’İNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA RESMEDİLEN TEK TABLO

Modern İngiliz sanatının uzmanı olan Nick Orchard tablonun özelliklerini “Churchill ilk kez 1935’te Fas’ı ziyaret etti. Orada ışığın kalitesine aşık oldu. İlham aldı” ifadeleriyle anlattı. Tablo, Churchill’in 1939 ile 1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı sırasında yaptığı tek resim olarak biliniyor. 1943 yılının Ocak ayında, Nazi Almanyasına karşı strateji oluşturmak için Fasdaki Kazablanka Konferansı’na katıldıktan sonra Churchill, Roosevelt ile yakındaki Marakeş’te buluştu. Churchill’in en sevdiği yerin ışıkla dolu bir başka kompozisyonu olan “Marakeş’teki Sahne” 1.9 milyon sterline ve “St Paul’s Churchyard” 1.1 milyon sterline satılmış ve her iki tablo da satış fiyatı tahminlerinin üç katına alıcı bulmuştu.

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