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Angara’nın yıldızı belli oldu

Ankara’da Keçiören Belediyesi’ne bağlı Radyo Angara TV tarafından düzenlenen Angara’nın Yıldızları Ses Yarışması’nın birincisi belli oldu. ‘Avşar Elleri’ türküsünü seslendiren Levent Güçer yarışmanın kazanan ismi oldu.

Kültür Sanat 24.11.2021, 15:52
Angara’nın yıldızı belli oldu

Ankara’da Keçiören Belediyesi’ne bağlı Radyo Angara TV tarafından düzenlenen Angara’nın Yıldızları Ses Yarışması’nın birincisi belli oldu. ‘Avşar Elleri’ türküsünü seslendiren Levent Güçer yarışmanın kazanan ismi oldu.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde birbirinden yetenekli 8 finalistin performans gösterdiği gecenin açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Onbirler Apartmanı’nda yaşanan patlamayı hatırlatarak, “Final gecesini ilçemizde yaşanan üzücü patlamadan dolayısıyla ertelemek istedik. Bu geceyi daha önce de ertelemiştik. Bir daha ertelersek üçüncü kez ertelemiş olacaktık. Yarışmacılarımızın ve jürimizin uygunluk durumunu da göz önünde bulundurarak finali mütevazı bir şekilde yapmaya karar verdik. Bir taraftan da sanatçılarımızın yakınları, aileleri ve takipçileri var. Bu nedenle de bu kültür programımızı yapalım dedik. Patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kentsel dönüşüm ve kentsel yenilemenin ne kadar doğru bir planlama olduğunu da görmüş olduk. Bunları gördüğümüz için de bir yıl içerisinde şehrimizin yüzde 80’ini kentsel dönüşüm ve kentsel yenilemeye aldık. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı veto etti. Daha sonra bu planları Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası dava ederek iptal ettirdiler. Bu süreci devam ettireceğiz. Biz bugün varız yarın yokuz. Kentimizin eskiyen dokusunu yenilemek mecburiyetindeyiz. Çöken bina yığma bir yapıydı ve ölümlerin yaşanma nedeni de bu yüzden. Betonarme bir bina olsaydı böyle bir hadise yaşanmamış olacaktı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da aradı, inşallah önümüzdeki hafta görüşeceğiz ve kentsel dönüşüm ve kentsel yenilemeye nasıl ivme kazandıracağımızı tekrar masaya yatıracağız. Bakanımız Murat Kurum Bey’e 940 bin Keçiörenli adına teşekkür ediyorum” dedi.

Angara’nın Yıldızları Ses Yarışması’na ilişkin de bilgiler veren Altınok, yeni yeteneklerin keşfedilmesi gerektiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Sayısız cevherlerimiz var. Kendini anlatamayan, tanıtamayan birçok yeteneğimiz var. Bu uzun süreçli yarışma programına 2 bin 420 sanatçımız katılmıştı. SMS oylaması ile 8 sanatçımız finale kaldı. Aynı zamanda jüride de çok değerli sanatçılarımız var. Gerek Türk halk müziğimizin, gerekse Türk sanat müziğimizin efsane isimleri buradalar. Onların vereceği puanlarla birinci, ikinci ve üçüncüyü belirleyeceğiz. Bu programla kültürümüze yeni cevherlerimizi kazandırmış olacağız. Sadece Ankara’mıza değil tüm Türkiye’mize kazandıracağız. Sanat ve kültürümüz, günümüze kadarki zaman diliminde oluşmuş, atalarımız tarafından bize bırakılmış olan eserlerle var olmaktadır. Bir taraftan da yeni sanatçılar yetiştirmek gerekiyor. Bunları yetiştirmezsek fakir kalırız. Atatürk’ün de dediği gibi ‘Sanatsız kalan milletlerin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Bizi biz yapan değerler vardır. Acılar, sevgiler, hasretler, savaşlar ve ayrılıklar. Bunlar aynı zamanda milletimizin ciddi anlamda bir arşividir, yaşadıklarımızdır. Bu konuda amiral gemisini yürüten, üreten ve söyleyen sanatçılarımızdır. Birçok sanatçımız rahmetli oldu. Efsane isimlerimiz vardı ama yenileri yetişmiyor. Yenilerini yetiştirmek için bu yarışmayı düzenledik. Burada birçok yeteneği keşfetmiş ve kültürümüze kazandırmış olacağız. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Programın yapılmasında emeği geçen arkadaşlarımıza, yarışmaya katılmış olan ancak finale kalamayan yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum.”

Gecede ilk üçe giren yarışmacılar izleyicilerin önünde ve noter huzurunda jüri oylamasıyla belirlendi. Yarışmanın birinci ve ikincisini Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, üçüncüsünü AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan açıkladı. ‘Avşar Elleri’ türküsünü seslendiren Levent Güçer birinci, ‘Gel Ha Gönül Havalanma’ türküsünü seslendiren Süleyman Harmancı ikinci, ‘Garibim’ şarkısını seslendiren Gökhan Atay ise üçüncü oldu. Birinci ‘single albüm’ ödülünün sahibi olurken, ikinci ve üçüncü birer çeyrek altın ile belediyeye ait tesislerden 6 ay ücretsiz faydalanmaya hak kazandı.

Final gecesinde jüri koltuğunda Erhan Konuk, Ertuğrul Karabulut, Gülşen Kutlu ve Vedat Kaptan Yurdakul otururken, orkestra şefliğini Ömer Hayri uzun yaptı. Programı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yarışmacıların aileleri ve yakınları ile vatandaşlar da takip etti.

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