banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
Kredi ile coin almak yasak!
Kredi ile coin almak yasak!

Anadolu’yu gezen film atölyesinin sıradaki durağı Karahantepe olacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Urfa Film Atölyesi” 10 Aralık’ta başlıyor. Atölyeye katılacak olan lise öğrencileri, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’den daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahantepe’deki kazı çalışmalarının belgesel filmini çekecek.

Kültür Sanat 01.12.2021, 10:59
Anadolu’yu gezen film atölyesinin sıradaki durağı Karahantepe olacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Urfa Film Atölyesi” 10 Aralık’ta başlıyor. Atölyeye katılacak olan lise öğrencileri, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’den daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahantepe’deki kazı çalışmalarının belgesel filmini çekecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenecek olan “Urfa Film Atölyesi” 10 Aralık’ta başlayacak. 3 gün sürecek eğitimlere katılan lise öğrencilerine senaryodan çekime çeşitli başlıklarda sinema eğitimi verilecek.

Öğrenciler çekecekleri belgeselle Karahantepe’yi tanıtacak

Atölyeye katılacak olan lise öğrencileri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’den daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen, Göbeklitepe’deki dikili taşların benzerlerinin bulunduğu Karahantepe’deki kazı çalışmalarının belgesel filmini çekecek. Urfa Film Atölyesinin son gününde katılımcıların teorik olarak aldıkları bilgileri uygulama fırsatı bulmaları için eğitmenlerin danışmanlığında Karahantepe’de devam eden kazı çalışmaları ile ilgili belgesel filmi çekilecek. Atölye sonrasında öğrenciler tarafından çekilen görüntüler, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından kurgulanacak ve hazırlanan belgesel/kısa filmlerin gösterimleri ise yine Şanlıurfa’da yapılacak olan galada izleyiciyle buluşacak. Katılımcı öğrencilere sertifikaları takdim edilecek.

Başkan Beyazgül: “Urfa film atölyesi’ gençlere yeni ufuklar açacak”

Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek olan film atölyesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa’nın tarihe ışık tutan Göbeklitepe’nin ardından bizleri yeniden heyecanlarından keşif olan Karahantepe’nin belgeselinin öğrenciler tarafından çekilecek olması, şehrin tanıtımı ve gençlerin sanatla iç içe olması açısından son derece önemlidir” dedi.

Başkan Beyazgül, “Biz gerek yerel ve ulusal festivallerle gerekse yöresel ürünlerimizin, tarihi alanlarımızın, turizm rotalarımızın tanıtımlarıyla şehrin turizm gelirlerinin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Otellerimizin doluluk oranları, ören yerleri, tarihi ve turistik alanları ziyaret eden misafirlerimizin sayılarına baktığımızda çalışmalarımızın meyvelerini aldığımızı görmekteyiz. Urfa Film Atölyesi’nin de şehrimizin tanıtımına ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atölyenin proje yürütücülüğünü, İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp ve Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, atölye yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Yönetmen Ahmet Bikiç yaparken, teknik ekipte Arş. Gör. Okan Kırbacı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Enes Dalgıç ve Polat Bakırtaş, tasarım ekibinde ise Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever, Arş. Gör. Başak Lâle ve Arş. Gör. Büşra Kamacıoğlu yer alacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7